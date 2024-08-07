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Новым политическим лидером ХАМАС стал Синвар

Яхья Сінвар

Яхья Синвар стал новым политическим лидером группировки ХАМАС вместо Исмаила Хании, которого недавно убили в Тегеране.

Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 2017 года Синвар был лидером группировки в Секторе Газа, а теперь возглавит политическое крыло группировки. Считается, что сейчас он в Секторе Газа, хотя его текущее местонахождение неизвестно.

Он был одним из соучредителей аппарата безопасности ХАМАСа, его считали второй по влиятельности фигурой в группировке после Исмаила Хании. Он отвергает какое-либо примирение с Израилем.

В 1988 году он организовал похищение и убийство двух израильских солдат и убийство четырех палестинцев, которых он подозревал в сотрудничестве с Израилем, за что Синвара приговорили к четырем пожизненным заключениям, но он отбыл только 22 года заключения, после чего попал в список на обмен пленными.

Читайте также: США в ближайшее время ожидают, что Иран атакует Израиль за ликвидацию главаря ХАМАС Хании, - Axios

Правительство США включило палестинца в список террористов, а прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на его арест.

Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.

Как сообщалось кроме этого, Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО.

Автор: 

Иран (1774) Хамас (183)


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Топ комментарии
+10
Хамас є союзником *****. Для нас цього достатньо.

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07.08.2024 07:45
+8
Іран нам багато поганого зробив.

Хамас - це проксі Ірану.

Війна, яку почав Хамас, відтягує ресурси та увагу Заходу від України.

Діяльність Хамасу - чистий тероризм.

А так то да - більше нічого поганого в терористах нема.
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07.08.2024 08:36
+5
а дарма. міг би ще трошки пожити. хоча він і так був уже не жилєц..
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07.08.2024 02:34
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а дарма. міг би ще трошки пожити. хоча він і так був уже не жилєц..
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07.08.2024 02:34 Ответить
Яке сурове ****** .
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07.08.2024 02:43 Ответить
Черговий "атєц пустині" - всюди де зявляються такі "атци" вони відразу зелені оази перетворюють на жовто-брудні пустелі з яких стирчать, як дуля Аллаху в небо, мінарети...
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07.08.2024 02:45 Ответить
мухаммад дейф - 13 липня... через сімнадцять днів - фуад шукр, на наступний день - ісмаіл ханія... позавчора - абдель аз-зария...

питання в задачі: скільки протримається яхья сінвар?
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07.08.2024 03:19 Ответить
Бабах амбар!
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07.08.2024 05:43 Ответить
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07.08.2024 06:08 Ответить
от вам и покойничек

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07.08.2024 06:16 Ответить
Залишилось лише знайти і знищити.
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07.08.2024 06:21 Ответить
Мілярдер Ісмаїл Ганія був більше бізнесюком і політиком. А от тепер на його місце прийшов справжній терорист. Перспективи для подальших подій не райдужні. Втім, це й так уже давно зрозуміло, безвідносно до ліквідації Ганії.
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07.08.2024 07:37 Ответить
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07.08.2024 07:39 Ответить
Хамас є союзником *****. Для нас цього достатньо.

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07.08.2024 07:45 Ответить
Іран нам багато поганого зробив.

Хамас - це проксі Ірану.

Війна, яку почав Хамас, відтягує ресурси та увагу Заходу від України.

Діяльність Хамасу - чистий тероризм.

А так то да - більше нічого поганого в терористах нема.
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07.08.2024 08:36 Ответить
Следующий в АД...
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07.08.2024 08:57 Ответить
и одновркменно стал законной целью нашего Моссада!
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07.08.2024 12:32 Ответить
 
 