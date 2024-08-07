Новым политическим лидером ХАМАС стал Синвар

Яхья Синвар стал новым политическим лидером группировки ХАМАС вместо Исмаила Хании, которого недавно убили в Тегеране.

Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 2017 года Синвар был лидером группировки в Секторе Газа, а теперь возглавит политическое крыло группировки. Считается, что сейчас он в Секторе Газа, хотя его текущее местонахождение неизвестно.

Он был одним из соучредителей аппарата безопасности ХАМАСа, его считали второй по влиятельности фигурой в группировке после Исмаила Хании. Он отвергает какое-либо примирение с Израилем.

В 1988 году он организовал похищение и убийство двух израильских солдат и убийство четырех палестинцев, которых он подозревал в сотрудничестве с Израилем, за что Синвара приговорили к четырем пожизненным заключениям, но он отбыл только 22 года заключения, после чего попал в список на обмен пленными.

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Правительство США включило палестинца в список террористов, а прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на его арест.

Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.

Как сообщалось кроме этого, Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО.