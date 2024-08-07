Двое мужчин погибли и один ранен в результате обстрелов в Запорожской области. Оккупанты за сутки 564 раза атаковали область

В течение суток оккупанты 564 раза били по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате российской атаки по Пологовскому району Запорожской области погибли двое мужчин, еще один получил ранения.

Российские оккупанты били по области с применением авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.

336 БпЛА различной модификации атаковали Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку.

13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.

212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

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Также сообщается, что поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 6 августа российские захватчики сбросили управляемые авиационные бомбы на село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки погибли двое мужчин.