Двое мужчин погибли и один ранен в результате обстрелов в Запорожской области. Оккупанты за сутки 564 раза атаковали область
В течение суток оккупанты 564 раза били по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате российской атаки по Пологовскому району Запорожской области погибли двое мужчин, еще один получил ранения.
Российские оккупанты били по области с применением авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
- Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.
- 336 БпЛА различной модификации атаковали Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку.
- 13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.
- 212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Также сообщается, что поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, 6 августа российские захватчики сбросили управляемые авиационные бомбы на село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки погибли двое мужчин.
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