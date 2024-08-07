Пехотный реактивный огнемет украинского производства допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках огнемет пехотный реактивный, разработанный специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага. Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага за укрытиями, преградами и на открытой местности.

В Минобороны сообщают, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда крупного калибра. В месте ее попадания появляется слой огня объемом около пятнадцати кубических метров и образуется область повышенного давления. Температура горения составляет почти 2500 градусов. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва.

Также читайте: Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинскую башню для американских БТРов М113

Особенно эффективно использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде: на участках с капитальной застройкой, углубленными укрытиями и тому подобное. Например, враг, который укрылся в кирпичном доме, не будет иметь шансов на выживание, если выстрел огнемета взорвется внутри.

Справка

Как сообщало Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура кодификации, допуска к эксплуатации для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Смотрите также: Украинский бронеавтомобиль "Джура" был допущен к эксплуатации в ВСУ. ФОТО

Кодифицированный и внесенный в штатно-табельное расписание воинских частей образец ВВТ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ.