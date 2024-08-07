Пехотный реактивный огнемет украинского производства допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны
В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках огнемет пехотный реактивный, разработанный специалистами одного из учреждений сектора ОПК.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага. Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага за укрытиями, преградами и на открытой местности.
В Минобороны сообщают, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда крупного калибра. В месте ее попадания появляется слой огня объемом около пятнадцати кубических метров и образуется область повышенного давления. Температура горения составляет почти 2500 градусов. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва.
Особенно эффективно использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде: на участках с капитальной застройкой, углубленными укрытиями и тому подобное. Например, враг, который укрылся в кирпичном доме, не будет иметь шансов на выживание, если выстрел огнемета взорвется внутри.
Справка
Как сообщало Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура кодификации, допуска к эксплуатации для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.
Кодифицированный и внесенный в штатно-табельное расписание воинских частей образец ВВТ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ.
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Що би наші військові не знали та не вимагали у керівництва?
А при Шмарклі лише на третьому році масштабного вторгнення допустили до експлуатації "вогнемет".
Так добре , що вогнемет теж зробили.