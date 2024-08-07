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Пехотный реактивный огнемет украинского производства допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны

міноборони

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках огнемет пехотный реактивный, разработанный специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага. Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага за укрытиями, преградами и на открытой местности.

В Минобороны сообщают, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда крупного калибра. В месте ее попадания появляется слой огня объемом около пятнадцати кубических метров и образуется область повышенного давления. Температура горения составляет почти 2500 градусов. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва.

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Особенно эффективно использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде: на участках с капитальной застройкой, углубленными укрытиями и тому подобное. Например, враг, который укрылся в кирпичном доме, не будет иметь шансов на выживание, если выстрел огнемета взорвется внутри.

Справка

Как сообщало Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура кодификации, допуска к эксплуатации для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

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Кодифицированный и внесенный в штатно-табельное расписание воинских частей образец ВВТ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ.

Автор: 

Минобороны (9288) огнемет (22)


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Є І ДОБРЕ ..АЛЕ КРАЩЕ НЕ СПОВІЩАТИ
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07.08.2024 12:39 Ответить
Навіщо "не сповіщати"?

Що би наші військові не знали та не вимагали у керівництва?

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07.08.2024 13:01 Ответить
СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))
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07.08.2024 13:46 Ответить
При Президенті були розроблені термобаричні гранати для гранатометів ( українських). І ручні гранати термобаричні теж були розроблені!

А при Шмарклі лише на третьому році масштабного вторгнення допустили до експлуатації "вогнемет".

Так добре , що вогнемет теж зробили.
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07.08.2024 13:15 Ответить
Я так розумію,що цей вогнемет схожий на кацапського " шмєля". І десь в минулому році наші хлопці його використовували. Було десь відео з поля бою. Досить сильна штука. Аби ж тільки дійшла до хлопців і в потрібних обсягах. Нещодавно розповідали і про українські каби, але щось за них не чутно на полі бою.
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07.08.2024 14:01 Ответить
 
 