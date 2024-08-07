Украина в международных судах должна предъявить России чек за уничтожение энергетики, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Главной целью проведения экспертной оценки ущерба, нанесенного украинской энергосистеме из-за вторжения России, должно быть дальнейшее "предъявление чека" агрессору в международных судах.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о подсчете убытков, это дело делается не только для того, чтобы мы все постигли "глубины глубин" и масштабы наших проблем. Также это дело должно делаться для очень практической, прагматичной, конкретной цели: мы должны будем - и уже должны начинать на самом деле это делать - предъявлять чек агрессору", - заявил глава "Укрэнерго".

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Кудрицкий напомнил, что такие компании как "Укрэнерго" и "Нафтогаз" уже много лет находятся в процессе судебных исков к России по поводу активов, которые были незаконно изъяты после 2014 года.

"И в этом процессе нужно будет не просто показать какие-то бухгалтерские реестры с первоначальной и остаточной стоимостью активов, правоустанавливающими документами на эти активы. Надо будет реально представить тонны - я сейчас говорю без шуток и преувеличений - тонны доказательств. Поэтому, когда мы говорим о цифрах, очень важно, чтобы мы оставляли как можно меньше места для предположений и суждений - и как можно больше базировали их на фактах и несомненных выводах", - добавил он.

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