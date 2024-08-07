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Новости
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Украина в международных судах должна предъявить России чек за уничтожение энергетики, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Україна у міжнародних судах має пред'явити Росії чек за знищення енергетики, - голова

Главной целью проведения экспертной оценки ущерба, нанесенного украинской энергосистеме из-за вторжения России, должно быть дальнейшее "предъявление чека" агрессору в международных судах.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о подсчете убытков, это дело делается не только для того, чтобы мы все постигли "глубины глубин" и масштабы наших проблем. Также это дело должно делаться для очень практической, прагматичной, конкретной цели: мы должны будем - и уже должны начинать на самом деле это делать - предъявлять чек агрессору", - заявил глава "Укрэнерго".

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Кудрицкий напомнил, что такие компании как "Укрэнерго" и "Нафтогаз" уже много лет находятся в процессе судебных исков к России по поводу активов, которые были незаконно изъяты после 2014 года.

"И в этом процессе нужно будет не просто показать какие-то бухгалтерские реестры с первоначальной и остаточной стоимостью активов, правоустанавливающими документами на эти активы. Надо будет реально представить тонны - я сейчас говорю без шуток и преувеличений - тонны доказательств. Поэтому, когда мы говорим о цифрах, очень важно, чтобы мы оставляли как можно меньше места для предположений и суждений - и как можно больше базировали их на фактах и несомненных выводах", - добавил он.

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Автор: 

россия (95372) энергетика (2552) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+7
о плять... а за ядерний арсенал, котрий брехнею забрали в Будапешті ,за поруйновану Україну,житло,заводи,школи,і т.ді т.п
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07.08.2024 19:59
+5
А всё остальное что простить этим мразям ?
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07.08.2024 20:05
+4
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07.08.2024 19:53
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07.08.2024 19:53 Ответить
Територія під контролем українців в Курській області, за версією NOELreports, це ресурс, якій досліджує міжнародні конфлікти.

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07.08.2024 19:54 Ответить
Компенсацію від расії має отримати кожен УКРАЇНЕЦЬ, який має паспорт України!
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07.08.2024 19:54 Ответить
А хіба кожен українець має оформлену належним чином долю в "енергетиці"? Здається мені, що "енергетику" в Україні "мають"... гм... я б сказав... найкращі гм... українці....

А кожен українець вже своє отримав... У вигляді тарифів.
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07.08.2024 20:43 Ответить
А нєрви ??
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07.08.2024 21:25 Ответить
I що, тарифи знизять чи знов все ********?
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07.08.2024 19:55 Ответить
о плять... а за ядерний арсенал, котрий брехнею забрали в Будапешті ,за поруйновану Україну,житло,заводи,школи,і т.ді т.п
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07.08.2024 19:59 Ответить
Ти зараз Клінтону цей висєр присвятив?
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07.08.2024 20:04 Ответить
і йому теж. І англії
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08.08.2024 01:15 Ответить
А всё остальное что простить этим мразям ?
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07.08.2024 20:05 Ответить
Цікаво а хто саме має отримати компенсацію7 Пересічні громадяни чи олігархи ,котрим належить уся мережа ліній, ТЕС, та обленерго? Знову Ахметов мріє коштом держави усе відновити а вас простих українців пошити у дурні
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07.08.2024 22:14 Ответить
Здається мені, що до сраки ті міжнародні суди...
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07.08.2024 20:35 Ответить
Як би за рішеннями тих "міжнародних судів" Україні ще б не довелося доплачувати.
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07.08.2024 20:45 Ответить
Більшість судів наша сторона виграла.
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07.08.2024 21:26 Ответить
всіх рашистів на електричний стілець, "харошим рускім" пальці в розетку
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07.08.2024 21:03 Ответить
А вони не очконуть, мабуть краще як завжди з власного Народу України.
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07.08.2024 21:19 Ответить
Україна обовязково пред'явить чек системним менеджерам за системні крадіжки грошей за електроенергію.
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07.08.2024 22:17 Ответить
вони не заплатять
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08.08.2024 01:17 Ответить
Пред'явити ... ЧЕК??? Саме ЧЕК, не РАХУНОК?
Боже, яке кончене ... (с)
Так само, як і ті, хто його до влади привів.
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08.08.2024 01:51 Ответить
 
 