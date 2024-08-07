Україна у міжнародних судах має пред’явити Росії чек за знищення енергетики, - голова "Укренерго" Кудрицький

Головною метою проведення експертної оцінки збитків, завданих українській енергосистемі через вторгнення Росії, має бути подальше "пред’явлення чека" агресору в міжнародних судах.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про підрахунок збитків, ця справа робиться не тільки для того, щоб ми всі осягнули "глибини глибин" і масштаби наших проблем. Також ця справа повинна робитися для дуже практичної, прагматичної, конкретної мети: ми повинні будемо – і вже маємо починати насправді це робити – пред’являти чек агресору", - заявив голова "Укренерго".

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Кудрицький нагадав, що такі компанії як "Укренерго" і "Нафтогаз" уже багато років перебувають у процесі судових позовів до Росії з приводу активів, які були незаконно вилучені після 2014 року.

"І в цьому процесі потрібно буде не просто показати якісь бухгалтерські реєстри з первісною і залишковою вартістю активів, правовстановлюючими документами на ці активи. Треба буде реально представити тонни – я зараз кажу без жартів і перебільшень – тонни доказів. Тому, коли ми говоримо про цифри, дуже важливо, щоб ми залишали якомога менше місця для припущень і суджень – і якомога більше базували їх на фактах і безсумнівних висновках", - додав він.

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