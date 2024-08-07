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Україна у міжнародних судах має пред’явити Росії чек за знищення енергетики, - голова "Укренерго" Кудрицький

Україна у міжнародних судах має пред'явити Росії чек за знищення енергетики, - голова

Головною метою проведення експертної оцінки збитків, завданих українській енергосистемі через вторгнення Росії, має бути подальше "пред’явлення чека" агресору в міжнародних судах.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про підрахунок збитків, ця справа робиться не тільки для того, щоб ми всі осягнули "глибини глибин" і масштаби наших проблем. Також ця справа повинна робитися для дуже практичної, прагматичної, конкретної мети: ми повинні будемо – і вже маємо починати насправді це робити – пред’являти чек агресору", - заявив голова "Укренерго".

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Кудрицький нагадав, що такі компанії як "Укренерго" і "Нафтогаз" уже багато років перебувають у процесі судових позовів до Росії з приводу активів, які були незаконно вилучені після 2014 року.

"І в цьому процесі потрібно буде не просто показати якісь бухгалтерські реєстри з первісною і залишковою вартістю активів, правовстановлюючими документами на ці активи. Треба буде реально представити тонни – я зараз кажу без жартів і перебільшень – тонни доказів. Тому, коли ми говоримо про цифри, дуже важливо, щоб ми залишали якомога менше місця для припущень і суджень – і якомога більше базували їх на фактах і безсумнівних висновках", - додав він.

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Автор: 

росія (65098) енергетика (2592) Укренерго (2691) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+7
о плять... а за ядерний арсенал, котрий брехнею забрали в Будапешті ,за поруйновану Україну,житло,заводи,школи,і т.ді т.п
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07.08.2024 19:59
+5
А всё остальное что простить этим мразям ?
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07.08.2024 20:05
+4
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07.08.2024 19:53
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07.08.2024 19:53 Відповісти
Територія під контролем українців в Курській області, за версією NOELreports, це ресурс, якій досліджує міжнародні конфлікти.

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07.08.2024 19:54 Відповісти
Компенсацію від расії має отримати кожен УКРАЇНЕЦЬ, який має паспорт України!
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07.08.2024 19:54 Відповісти
А хіба кожен українець має оформлену належним чином долю в "енергетиці"? Здається мені, що "енергетику" в Україні "мають"... гм... я б сказав... найкращі гм... українці....

А кожен українець вже своє отримав... У вигляді тарифів.
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07.08.2024 20:43 Відповісти
А нєрви ??
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07.08.2024 21:25 Відповісти
I що, тарифи знизять чи знов все ********?
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07.08.2024 19:55 Відповісти
о плять... а за ядерний арсенал, котрий брехнею забрали в Будапешті ,за поруйновану Україну,житло,заводи,школи,і т.ді т.п
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07.08.2024 19:59 Відповісти
Ти зараз Клінтону цей висєр присвятив?
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07.08.2024 20:04 Відповісти
і йому теж. І англії
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08.08.2024 01:15 Відповісти
А всё остальное что простить этим мразям ?
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07.08.2024 20:05 Відповісти
Цікаво а хто саме має отримати компенсацію7 Пересічні громадяни чи олігархи ,котрим належить уся мережа ліній, ТЕС, та обленерго? Знову Ахметов мріє коштом держави усе відновити а вас простих українців пошити у дурні
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07.08.2024 22:14 Відповісти
Здається мені, що до сраки ті міжнародні суди...
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07.08.2024 20:35 Відповісти
Як би за рішеннями тих "міжнародних судів" Україні ще б не довелося доплачувати.
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07.08.2024 20:45 Відповісти
Більшість судів наша сторона виграла.
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07.08.2024 21:26 Відповісти
всіх рашистів на електричний стілець, "харошим рускім" пальці в розетку
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07.08.2024 21:03 Відповісти
А вони не очконуть, мабуть краще як завжди з власного Народу України.
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07.08.2024 21:19 Відповісти
Україна обовязково пред'явить чек системним менеджерам за системні крадіжки грошей за електроенергію.
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07.08.2024 22:17 Відповісти
вони не заплатять
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08.08.2024 01:17 Відповісти
Пред'явити ... ЧЕК??? Саме ЧЕК, не РАХУНОК?
Боже, яке кончене ... (с)
Так само, як і ті, хто його до влади привів.
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08.08.2024 01:51 Відповісти
 
 