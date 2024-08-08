Транзит российского газа через Украину упал до минимума с мая 2023 года

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн кубометров, что на 6% меньше, чем днем ранее. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации "Оператора ГТС Украины" в точке входа "Суджа", передает отраслевое издание ExPro.

Обычно объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн кубометров в сутки.

Сейчас причины сокращения транзита неизвестны. Накануне в ОГТС сообщали, что транзит российского газа происходит в штатном режиме.

Накануне в СМИ появилась неподтвержденная информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставок российского газа в Европу через Украину. Сейчас это единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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Напомним, в мае 2022 года Оператор ГТС из-за вмешательства оккупантов в работу своих объектов в зоне боевых действий прекратил прием газа из России в физической точке соединения "Сохрановка", которая обеспечивала около трети транзита российского газа в ЕС. При этом Оператор ГТС указывал на возможность временно перенести транзит газа из этой точки на точку входа "Суджа".

В то же время в "Газпроме" заявили, что не считают потерю "Оператором ГТС Украины" контроля над своими объектами в зоне боевых действий основанием для объявления форс-мажора и не будет перенаправлять объемы газа на другой маршрут, предложенный украинской стороной.

Напомним, договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и Оператором ГТС, а также межоператорское соглашение между Оператором ГТС и "Газпромом" было подписано 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров газа в год, но это условие не выполняется.

В 2023 году транзит российского газа через газотранспортную систему Украины снизился на 28,4% (на 5,81 млрд кубометров) по сравнению с 2022 годом - до 14,65 млрд кубометров.