Причины пожара на ЗАЭС - халатность рашистских оrкупантов, или сознательный поджог градирни, - "Энергоатом"
Пожар на ЗАЭС мог вспыхнуть из-за халатности рашистских оккупантов, или сознательного поджога градирни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет АО "НАЭК "Энергоатом".
Отмечается, что около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Вероятная причина - халатность рашистских оккупантов, или сознательный поджог градирни орками", - объясняют в "Энергоатоме".
Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
"Известно, что рашисты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", - говорится в сообщении.
Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.
В то же время радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет.
"Использование рашистами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору - Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию", - резюмируют в "Энергоатоме".
Пожар на Запорожской АЭС
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.
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