Россия не оказывает должной медицинской помощи украинским политзаключенным Эюпову и Нагаеву, - Лубинец

Россия продолжает пытки над гражданами Украины через непредоставление доступа к надлежащей медицинской помощи. В частности речь идет о политзаключенных Азамате Эюпове и Руслане Нагаеве.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Омбудсмен рассказал, что во время содержания под стражей Эюпов перенес уже четыре ишемических инсульта без госпитализации и наблюдения профильных врачей. Его состояние с каждым днем ухудшается. Эюпов постоянно обращается к администрации с просьбой сделать врачебный осмотр. Однако эти обращения до сих пор остаются без должной реакции.

Тогда как Нагаев в течение полутора лет жалуется на боль в почках и высокое артериальное давление. Ему также не предоставили надлежащего врачебного обследования и лекарственных средств.

"Это не единичные случаи. Люди фактически умирают в российских тюрьмах. Согласно Женевской конвенции, это приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право на жизнь. В прошлом году в российских застенках по этим же причинам умерли двое крымских политзаключенных - Джемиль Гафаров и Константин Ширинг", - подчеркнул Лубинец.

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Он также обратился к мировому сообществу с призывом применить все имеющиеся рычаги влияния на Россию. И призвал отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины и требовать освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Ранее сообщалось, что незаконно приговоренного к 19 годам заключения крымского татарина Ремзи Бекирова этапировали из тюрьмы №2 Енисейска Красноярского края в неизвестном направлении.

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