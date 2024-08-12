Росія не надає належної медичної допомоги українським політв’язням Еюпову та Нагаєву, - Лубінець

Росія продовжує тортури над громадянами України через ненадання доступу до належної медичної допомоги. Зокрема йдеться про політв’язнів Азамата Еюпова та Руслана Нагаєва.

Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен розповів, що під час тримання під вартою Еюпов переніс вже чотири ішемічні інсульти без госпіталізації та нагляду профільних лікарів. Його стан з кожним днем погіршується. Еюпов постійно звертається до адміністрації з проханням зробити лікарський огляд. Проте ці звернення досі залишаються без належної реакції.

Тоді як Нагаєв впродовж півтора року скаржиться на біль у нирках та високий артеріальний тиск. Йому також не надали належного лікарського обстеження та лікарських засобів.

"Це непоодинокі випадки. Люди фактично помирають у російських вʼязницях. Відповідно до Женевської конвенції це прирівнюється до тортур і порушує невід’ємне право на життя. Минулого року у російських застінках з цих же причин померли двоє кримських політв'язнів — Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг", - наголосив Лубінець.

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Він також звернувся до світової спільноти застосувати всі наявні важелі впливу на Росію. Та закликав відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України та вимагати звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

Раніше повідомлялось, що незаконно засудженого до 19 років увʼязнення кримського татарина Ремзі Бекірова етапували з в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю у невідомому напрямку.

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