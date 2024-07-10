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Росіяни етапують кримського політв’язня Ремзі Бекірова у невідомому напрямку, - Лубінець

Кримський політв’язень Ремзі Бекіров

Незаконно засудженого до 19 років увʼязнення кримського татарина Ремзі Бекірова етапували з в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю у невідомому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначається, політвʼязня мали вивезти 5 липня до транзитного пересилочного пункту в Красноярську, а звідти - до колонії суворого режиму. Куди саме - йому не повідомляється.

Раніше кримському татарину відмовили у переведенні Бекірова в колонію ближче до Криму у Ростовській області. Однак через введений у регіонах Росії "середній рівень реагування" йому відмовили.

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"Росія грубо порушує Женевські конвенції та норми щодо гуманного ставлення до цивільного населення під час війни, не зупиняючи злочинної практики незаконного переміщення громадян України на свою територію", - наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що це вже 15 випадок незаконних етапувань українських політв’язнів на територію РФ, зафіксований Офісом Омбудсмана з початку 2024 року.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом передав список кримських татар, яких тримають у в’язницях РФ, для сприяння їх звільненню.

Автор: 

політв’язні (1357) кримські татари (2005) Лубінець Дмитро (617)


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Невже не має на росії мусульман, які б змусили кремлівську пєтушню звільнити Бекірова
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10.07.2024 23:12 Відповісти
 
 