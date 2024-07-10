Росіяни етапують кримського політв’язня Ремзі Бекірова у невідомому напрямку, - Лубінець
Незаконно засудженого до 19 років увʼязнення кримського татарина Ремзі Бекірова етапували з в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю у невідомому напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як зазначається, політвʼязня мали вивезти 5 липня до транзитного пересилочного пункту в Красноярську, а звідти - до колонії суворого режиму. Куди саме - йому не повідомляється.
Раніше кримському татарину відмовили у переведенні Бекірова в колонію ближче до Криму у Ростовській області. Однак через введений у регіонах Росії "середній рівень реагування" йому відмовили.
"Росія грубо порушує Женевські конвенції та норми щодо гуманного ставлення до цивільного населення під час війни, не зупиняючи злочинної практики незаконного переміщення громадян України на свою територію", - наголосив Лубінець.
Омбудсман додав, що це вже 15 випадок незаконних етапувань українських політв’язнів на територію РФ, зафіксований Офісом Омбудсмана з початку 2024 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом передав список кримських татар, яких тримають у в’язницях РФ, для сприяння їх звільненню.
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