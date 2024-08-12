Россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе: поврежден частный дом

12 августа российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области ударными дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольщину российская армия обстреливала из тяжелой артиллерии. Била и дронами-камикадзе. В течение дня от вражеских атак страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады", - говорится в сообщении.

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"Люди невредимы. Изуродованный частный дом", - добавили в ОВА.