Россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе: поврежден частный дом
12 августа российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области ударными дронами и артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Никопольщину российская армия обстреливала из тяжелой артиллерии. Била и дронами-камикадзе. В течение дня от вражеских атак страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады", - говорится в сообщении.
"Люди невредимы. Изуродованный частный дом", - добавили в ОВА.
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