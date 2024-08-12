Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 11 августа, враг почти непрерывно обстреливал пять громад Никопольщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области
"С утра до поздней ночи агрессор атаковал дронами и артиллерией город Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую, Мировскую и Покровскую сельскую территориальную громаду", - говорится в сообщении.
В результате российских обстрелов повреждены частные дома и линии электропередач. В зданиях разбиты крыша и стены, повылетало оконное стекло, разрушены ограждения вокруг.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль