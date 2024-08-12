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Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 11 августа, враг почти непрерывно обстреливал пять громад Никопольщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области

"С утра до поздней ночи агрессор атаковал дронами и артиллерией город Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую, Мировскую и Покровскую сельскую территориальную громаду", - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов повреждены частные дома и линии электропередач. В зданиях разбиты крыша и стены, повылетало оконное стекло, разрушены ограждения вокруг.

Также смотрите: Вследствие обстрелов Никопольщины повреждены частные дома и линии электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Нікопольщини 11 серпня
Обстріли Нікопольщини 11 серпня
Обстріли Нікопольщини 11 серпня
Обстріли Нікопольщини 11 серпня

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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