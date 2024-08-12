Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 серпня, ворог майже безперервно обстрілював пʼять громад Нікопольщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області

"З ранку до пізньої ночі агресор атакував дронами та артилерією місто Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську сільську територіальну громаду", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні оселі та лінії електропередач. В будівлях потрощено дах та стіни, повилітало віконне скло, понівечило огорожі навкруг.

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