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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 серпня, ворог майже безперервно обстрілював пʼять громад Нікопольщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області

"З ранку до пізньої ночі агресор атакував дронами та артилерією місто Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську сільську територіальну громаду", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні оселі та лінії електропередач. В будівлях потрощено дах та стіни, повилітало віконне скло, понівечило огорожі навкруг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 11 серпня
Обстріли Нікопольщини 11 серпня
Обстріли Нікопольщини 11 серпня
Обстріли Нікопольщини 11 серпня

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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