Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 11 серпня, ворог майже безперервно обстрілював пʼять громад Нікопольщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області
"З ранку до пізньої ночі агресор атакував дронами та артилерією місто Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську сільську територіальну громаду", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні оселі та лінії електропередач. В будівлях потрощено дах та стіни, повилітало віконне скло, понівечило огорожі навкруг.
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