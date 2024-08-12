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Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено приватний будинок

Обстріли Нікопольщини

12 серпня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області ударними дронами та артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Нікопольщину російська армія обстрілювала з важкої артилерії. Била й дронами-камікадзе. Протягом дня від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська громади", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

"Люди неушкоджені. Понівечений приватний будинок", - додали в ОВА.

Автор: 

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