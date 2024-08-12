Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено приватний будинок
12 серпня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області ударними дронами та артилерією.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Нікопольщину російська армія обстрілювала з важкої артилерії. Била й дронами-камікадзе. Протягом дня від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська громади", - ідеться в повідомленні.
"Люди неушкоджені. Понівечений приватний будинок", - додали в ОВА.
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