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Введены новые правила представления и рассмотрения рапортов военных, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

нові привила Міноборони щодо рапортів військових

Министерство обороны Украины вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Как отмечается, новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.

Основные нововведения:

  • Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная
  • Установлена последовательность согласования рапорта командирами
  • Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта
  • Гарантировано рассмотрение рапортов относительно военной дисциплины, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи
  • Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

В Минобороны отмечают, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.

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Новий порядок подання рапортів військових
Міноборони новий порядок подання рапортів
Міноборони новий порядок подання рапортів
Міноборони новий порядок подання рапортів
Міноборони новий порядок подання рапортів
Міноборони новий порядок подання рапортів

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Автор: 

Минобороны (9302) ВСУ (6553)


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Лише ЗСУ. А де НГ, СБУ, МВД, ДБР. І це якось на дивні думки підштов ***.
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14.08.2024 19:29 Ответить
Завязка на Армія+ і на МОУ. МВС то окреме королівство чортів.
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14.08.2024 20:40 Ответить
 
 