Введены новые правила представления и рассмотрения рапортов военных, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Министерство обороны Украины вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Как отмечается, новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.
Основные нововведения:
- Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная
- Установлена последовательность согласования рапорта командирами
- Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта
- Гарантировано рассмотрение рапортов относительно военной дисциплины, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи
- Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.
В Минобороны отмечают, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.
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