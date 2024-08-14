Введены новые правила представления и рассмотрения рапортов военных, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Министерство обороны Украины вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Как отмечается, новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.

Основные нововведения:

Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная

Установлена последовательность согласования рапорта командирами

Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта

Гарантировано рассмотрение рапортов относительно военной дисциплины, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи

Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

В Минобороны отмечают, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.

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