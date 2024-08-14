РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5429 посетителей онлайн
Новости
4 920 23

В Германии на двух военных базах могли отравить воду, власти подозревают диверсию, - СМИ

У Німеччині на двох військових базах могли отруїти воду, влада підозрює диверсію, - ЗМІ

В Германии огородили военные базы вблизи Кельна и Гайленкирхена из-за подозрений в диверсии. Власти подозревают возможное отравление воды.

Об этом сообщает N-tv и Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

 В среду утром, 14 августа, опечатали военные казармы ВВС Германии возле Кельна. Причиной стало подозрение в совершении диверсии.

Как пишут немецкие СМИ, неизвестный мужчина мог проникнуть в казармы и отравить воду. В заборе обнаружена дыра, а в работе водопровода - неполадки.

Военных и гражданский персонал базы перестали пускать внутрь. А солдатам, которые остались на базе, запретили пить воду из-под крана.

Казармы имеют собственную систему водоснабжения, поэтому местные жители не пострадали.

Отмечается, что в казармах возле Кельна расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Здесь также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно прилегают к Кельнскому аэропорту. В этих казармах работают 1200 гражданских и 4300 военных.

Читайте также: Кто бы ни стоял за подрывом "Северного потока", это не повредит отношениям между Германией и Украиной, - правительство ФРГ

Позже в этот же день, 14 августа, немецкие СМИ сообщили о закрытии доступа также и к авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Здесь тоже подозревают вероятную диверсию и проверяют загрязнение питьевой воды.

Казармы в городе Гайленкирхен имеют свою водонасосную станцию, поэтому опасности для гражданских жителей нет.

Отмечается, что на авиабазе в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.

Сейчас продолжается расследование.

Читайте также: Россияне активизировали попытки шантажа родственников военнопленных, принуждая их к диверсиям, - Коордштаб

Автор: 

Германия (6931) расследование (3039) диверсия (295)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Кацапи серуть на голову.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:35
+11
Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на родину. )))
показать весь комментарий
14.08.2024 19:45
+10
Мішкін та Боширов, або - такі ж вишкребки, з того ж ФСБ-ГРУ інкубатора.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи серуть на голову.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:35 Ответить
Мішкін та Боширов, або - такі ж вишкребки, з того ж ФСБ-ГРУ інкубатора.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:40 Ответить
От старого доброго абвера , остались одни воспоминания.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:41 Ответить
Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на родину. )))
показать весь комментарий
14.08.2024 19:45 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
14.08.2024 21:22 Ответить
В рейхе таким бы группенфюрер Мюллер (т.е. гестапо) занялся.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:15 Ответить
Куди дивиться Гестапо?
показать весь комментарий
14.08.2024 19:43 Ответить
будете сміятись...але англійці не без підстав підозрювали голову гестапо Мюллера у співпраці з радянським союзом в кінці війни.... Оскільки провали радянських розвідників майже припинилися, а в таборі союзників почастішали....
Ну а про зрив операції по знищенню Кракова це взагалі шедевр... прикривав голова краківського гестапо....
показать весь комментарий
14.08.2024 20:13 Ответить
З полковником Iсаевим. Це давно вiдомо.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:04 Ответить
https://www.svoboda.org/a/29704294.html Ну з ісаєвим це вже перебор))) А от коли голова краківського гестапо відправив 60-річний патруль з фолькштурму через базар супроводжувати диверсантів...це факт..навіть його показали в художньому фільмі))) і це реально підтверждено спогадами учасників цих подій
показать весь комментарий
14.08.2024 21:26 Ответить
Так геманiя та срср були сойузниками, на хвилинку.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:45 Ответить
Не в обиду, но сейчас европейские идиоты любые проебы выдают за диверсию.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:45 Ответить
Без лаптєй не обійшлось...
показать весь комментарий
14.08.2024 19:54 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 19:57 Ответить
Пусть этих ярых любителей русского мира депортируют из Германии назад в их горячо любимый лапотный фатерланд.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:04 Ответить
Це вже третя мирова війна чи ще ні?
показать весь комментарий
14.08.2024 20:09 Ответить
Невідомі чоловіки гуляють по військових казармах,як по супермаркету бабка Анджелка перетворила Німеччину на придаток до ФСБ
показать весь комментарий
14.08.2024 20:25 Ответить
Доречі,Анджелка сидить тихо як черепаха.Хоч би одна якась заява,типу нада дагаваріватса чи ще щось таке.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:43 Ответить
Видно таке в неi завдання вiд кураторiв зараз.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:05 Ответить
Та яке там завдання? Бабця пішла на пенсію, сидить, як миша під віником, у своїй скромній квартирці, і нікому більше не цікава і не потрібна.
показать весь комментарий
22.08.2024 21:40 Ответить
Nu ruskie nasrut dazhe tam , gde ih netu .....💩
показать весь комментарий
14.08.2024 21:21 Ответить
Це результат глибокої стурбованості.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:27 Ответить
А все потому, что у них ватоцефалы сидят пачками и никто их оттуда не гонит, причем получают там всякие ништяки от правительства, но при этом вопят, что Путин их президент, носятся с колорадскими лентами ну и всяко разно норовят подгадить ненавистным бюргерам. Возникает логичный вопрос: какого, извините, буя с ними цацкаются?? Дать им пенделя и послать к своему президенту, чего это они его из-за бугра любят, что это за любовь по переписке, ехайте, как говорится, и хоть в десны целуйтесь с вашим Пуйлом.
показать весь комментарий
15.08.2024 04:33 Ответить
 
 