В Германии на двух военных базах могли отравить воду, власти подозревают диверсию, - СМИ
В Германии огородили военные базы вблизи Кельна и Гайленкирхена из-за подозрений в диверсии. Власти подозревают возможное отравление воды.
Об этом сообщает N-tv и Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
В среду утром, 14 августа, опечатали военные казармы ВВС Германии возле Кельна. Причиной стало подозрение в совершении диверсии.
Как пишут немецкие СМИ, неизвестный мужчина мог проникнуть в казармы и отравить воду. В заборе обнаружена дыра, а в работе водопровода - неполадки.
Военных и гражданский персонал базы перестали пускать внутрь. А солдатам, которые остались на базе, запретили пить воду из-под крана.
Казармы имеют собственную систему водоснабжения, поэтому местные жители не пострадали.
Отмечается, что в казармах возле Кельна расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Здесь также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно прилегают к Кельнскому аэропорту. В этих казармах работают 1200 гражданских и 4300 военных.
Позже в этот же день, 14 августа, немецкие СМИ сообщили о закрытии доступа также и к авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Здесь тоже подозревают вероятную диверсию и проверяют загрязнение питьевой воды.
Казармы в городе Гайленкирхен имеют свою водонасосную станцию, поэтому опасности для гражданских жителей нет.
Отмечается, что на авиабазе в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.
Сейчас продолжается расследование.
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Ну а про зрив операції по знищенню Кракова це взагалі шедевр... прикривав голова краківського гестапо....