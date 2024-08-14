В Германии на двух военных базах могли отравить воду, власти подозревают диверсию, - СМИ

В Германии огородили военные базы вблизи Кельна и Гайленкирхена из-за подозрений в диверсии. Власти подозревают возможное отравление воды.

Об этом сообщает N-tv и Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

В среду утром, 14 августа, опечатали военные казармы ВВС Германии возле Кельна. Причиной стало подозрение в совершении диверсии.

Как пишут немецкие СМИ, неизвестный мужчина мог проникнуть в казармы и отравить воду. В заборе обнаружена дыра, а в работе водопровода - неполадки.

Военных и гражданский персонал базы перестали пускать внутрь. А солдатам, которые остались на базе, запретили пить воду из-под крана.

Казармы имеют собственную систему водоснабжения, поэтому местные жители не пострадали.

Отмечается, что в казармах возле Кельна расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Здесь также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно прилегают к Кельнскому аэропорту. В этих казармах работают 1200 гражданских и 4300 военных.

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Позже в этот же день, 14 августа, немецкие СМИ сообщили о закрытии доступа также и к авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Здесь тоже подозревают вероятную диверсию и проверяют загрязнение питьевой воды.

Казармы в городе Гайленкирхен имеют свою водонасосную станцию, поэтому опасности для гражданских жителей нет.

Отмечается, что на авиабазе в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.

Сейчас продолжается расследование.

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