Российский БпЛА ранил женщину в Червоном Маяке на Херсонщине
14 августа оккупанты ударили беспилотником по селу Червоный Маяк в Херсонской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОГА.
Пострадала 69-летняя женщина. У нее взрывная травма и осколочное ранение ноги.
Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, российские войска нанесли повторный удар по спасателям в Станиславе, которые преодолевали последствия предыдущего вражеского обстрела на Херсонщине.
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