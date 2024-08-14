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Российский БпЛА ранил женщину в Червоном Маяке на Херсонщине

Обстріл Червоного Маяка 14 серпня

14 августа оккупанты ударили беспилотником по селу Червоный Маяк в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОГА.

Пострадала 69-летняя женщина. У нее взрывная травма и осколочное ранение ноги.

Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, российские войска нанесли повторный удар по спасателям в Станиславе, которые преодолевали последствия предыдущего вражеского обстрела на Херсонщине.

Читайте: Войска РФ обстреляли Берислав на Херсонщине: травмирован мужчина

Автор: 

беспилотник (3548) обстрел (26961) Херсонская область (4726)


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