Депутаты Бундестага считают РФ причастной к инцидентам на военных базах ФРГ: Больше всего в этом заинтересован Путин

В Бундестаге не исключают, что инциденты на двух военных базах в Германии могут быть связаны с диверсионной операцией Российской Федерации.

Об этом пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по мнению, представителя Свободной демократической партии и председателя комитета Бундестага по вопросам обороны Маркуса Фабера, за актами саботажа в казармах в городе Кельн стоит Россия.

"Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что враждебный субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован, - это Путин", - считает Фабер.

Подобное заявление сделал также член Партии зеленых и председатель комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц.

"Конечно, есть подозрение, что это может быть российская диверсионная операция", - сказал немецкий парламентарий.

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Он добавил, что это "конкретная рабочая гипотеза" для следствия.

"Никто не должен сомневаться в том, что нечто подобное возможно, и что Россия также имеет достаточную скрупулезность, чтобы совершать такие действия", - заявил фон Ноц.

В то же время он отметил, что нужно дождаться результатов расследования.

Напомним, что в среду, 14 августа, в Германии оградили военные базы вблизи Кельна и Гайленкирхена из-за подозрений в диверсии. Власти подозревают возможное отравление воды.

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