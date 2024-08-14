Депутати Бундестагу вважають РФ причетною до інцидентів на військових базах ФРН: Найбільше в цьому зацікавлений Путін

У Бундестазі не виключають, що інциденти на двох військових базах у Німеччині можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Російської Федерації.

Про це пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на думку, представника Вільної демократичної партії та голови комітету Бундестагу з питань оборони Маркуса Фабера, за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін", - вважає Фабер.

Подібну заяву зробив також член Партії зелених та голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція", - сказав німецький парламентар.

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Він додав, що це "конкретна робоча гіпотеза" для слідства.

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", - заявив фон Ноц.

Водночас він зазначив, що потрібно дочекатися результатів розслідування.

Нагадаємо, що в середу, 14 серпня, у Німеччині огородили військові бази поблизу Кельна та Гайленкірхена через підозри у диверсії. Влада підозрює можливе отруєння води.

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