УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини
2 943 6

Депутати Бундестагу вважають РФ причетною до інцидентів на військових базах ФРН: Найбільше в цьому зацікавлений Путін

Депутати Бундестагу вважають РФ причетною до інцидентів на військових базах ФРН: Найбільше в цьому зацікавлений Путін

У Бундестазі не виключають, що інциденти на двох військових базах у Німеччині можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Російської Федерації.

Про це пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на думку, представника Вільної демократичної партії та голови комітету Бундестагу з питань оборони Маркуса Фабера, за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін", - вважає Фабер.

Подібну заяву зробив також член Партії зелених та голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція", - сказав німецький парламентар.

Читайте також: Розвідки різних країн попереджають: Кремль активно готує диверсії по всій Європі, - Financial Times

Він додав, що це  "конкретна робоча гіпотеза" для слідства.

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", - заявив фон Ноц.

Водночас він зазначив, що потрібно дочекатися результатів розслідування.

Нагадаємо, що в середу, 14 серпня, у Німеччині огородили військові бази поблизу Кельна та Гайленкірхена через підозри у диверсії. Влада підозрює можливе отруєння води.

Читайте також: У Німеччині на двох військових базах могли отруїти воду, влада підозрює диверсію, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7347) росія (65114) Бундестаг (195) диверсія (348)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого особливого, просто **********, жаліється путіну, щоб той повернув війська з Курську до Запоріжжя 🤡
показати весь коментар
14.08.2024 22:09 Відповісти
Ба́лицький Євге́н Віта́лійович - проросійський сепаратист, колишній політик, ексдепутат Запорізької обласної ради, народний депутат України, колишній член Партії регіонів,

От ніщо не наводить на думку про держзраду.
показати весь коментар
14.08.2024 22:53 Відповісти
Apiat adin ***** , da vse ruskie na etom zacikavleni ......
показати весь коментар
14.08.2024 22:56 Відповісти
А ви побільше розселяйте цих дикунів по країні
показати весь коментар
14.08.2024 23:20 Відповісти
Как говорится нас е9ут а мы крепчаем. Сопли жевать с таурусами долго будут?
показати весь коментар
14.08.2024 23:27 Відповісти
 
 