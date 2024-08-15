Враг перебрасывает тыловые подразделения и резервы из Украины на Курщину, - представитель НГУ Музычук
Несмотря на продвижение ВСУ в Курской области РФ, интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает. Враг перебрасывает на Курщину свои тыловые подразделения и резервы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель НГУ Руслан Музычук.
"За эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестолкновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в том числе и на севере Харьковщины", - отметил он.
Музычук отметил, что несмотря на ситуацию в Курской области в РФ, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается.
По его словам, "перебрасывая подразделения на Курщину, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы".
Представитель Нацгвардии также отметил, что активность вражеской бронетехники остается высокой.
Так, за эти сутки подразделения Национальной гвардии отбили 19 российских атак. Активно оккупанты штурмуют Желанное, Гродовку и Воздвиженку на Покровском направлении.
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"Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої ТИЛОВІ підрозділи та резерви. "
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За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви"."
Кацапські военкриси вже ледве не благають ***** припинити дебільні м'ясні штурми зруйнованих вщент - непотрібних нікому сіл , але воно збожеволіло зовсім , в намаганні будь що і будь якими способами зламати опір ЗСУ .
Це логіка кінченого ідіота , який напролом довбатиме лобом дірку в бетонній стіні поки й не здохне , замість того щоб не гарячкувати , а сісти й подумати - а як можна обійти ту стіну .