Враг перебрасывает тыловые подразделения и резервы из Украины на Курщину, - представитель НГУ Музычук

Несмотря на продвижение ВСУ в Курской области РФ, интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает. Враг перебрасывает на Курщину свои тыловые подразделения и резервы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель НГУ Руслан Музычук.

"За эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестолкновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в том числе и на севере Харьковщины", - отметил он.

Музычук отметил, что несмотря на ситуацию в Курской области в РФ, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается.

По его словам, "перебрасывая подразделения на Курщину, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы".

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Представитель Нацгвардии также отметил, что активность вражеской бронетехники остается высокой.

Так, за эти сутки подразделения Национальной гвардии отбили 19 российских атак. Активно оккупанты штурмуют Желанное, Гродовку и Воздвиженку на Покровском направлении.

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