Ворог перекидає тилові підрозділи та резерви з України на Курщину, - речник НГУ Музичук
Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої тилові підрозділи та резерви.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук.
"Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться насамперед про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ "Хортиця", військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема, і на півночі Харківщини", - зазначив він.
Музичук зауважив, що попри ситуацію у Курській області у РФ, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується.
За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви".
Речник Нацгвардії також зауважив, що активність ворожої бронетехніки залишається високою.
Так, цієї доби підрозділи Національної гвардії відбили 19 російських атак. Найактивніше окупанти штурмують Желанне, Гродівку та Воздвиженку на Покровському напрямку.
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"Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої ТИЛОВІ підрозділи та резерви. "
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За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви"."
Кацапські военкриси вже ледве не благають ***** припинити дебільні м'ясні штурми зруйнованих вщент - непотрібних нікому сіл , але воно збожеволіло зовсім , в намаганні будь що і будь якими способами зламати опір ЗСУ .
Це логіка кінченого ідіота , який напролом довбатиме лобом дірку в бетонній стіні поки й не здохне , замість того щоб не гарячкувати , а сісти й подумати - а як можна обійти ту стіну .