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Ворог перекидає тилові підрозділи та резерви з України на Курщину, - речник НГУ Музичук

Окупанти перекидають у Курську область тилові підрозділи й резерви

Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої тилові підрозділи та резерви. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

"Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться насамперед про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ "Хортиця", військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема, і на півночі Харківщини", - зазначив він.

Музичук зауважив, що попри ситуацію у Курській області у РФ, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується.

За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви".

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Речник Нацгвардії також зауважив, що активність ворожої бронетехніки залишається високою.

Так, цієї доби підрозділи Національної гвардії відбили 19 російських атак. Найактивніше окупанти штурмують Желанне, Гродівку та Воздвиженку на Покровському напрямку.

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Автор: 

армія рф (17255) Донецька область (8368) Національна гвардія (1521) Курськ (1096)


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В статті написано НЕ те, що в заголовку статті.

"Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої ТИЛОВІ підрозділи та резерви. "

Джерело:
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15.08.2024 10:56 Відповісти
"Музичук зауважив, що попри ситуацію у у РФ, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується.

За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви"."
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15.08.2024 10:57 Відповісти
А хіба нам звикати до того, що загаловки неточно відображають зиіст повідомлень? Зараз тренд такий - аби хайпонуть, а споживачі інформації то вже таке.
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15.08.2024 11:13 Відповісти
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15.08.2024 12:02 Відповісти
Логіка ***** - хоч і всерусь , але не відступлюсь .!
Кацапські военкриси вже ледве не благають ***** припинити дебільні м'ясні штурми зруйнованих вщент - непотрібних нікому сіл , але воно збожеволіло зовсім , в намаганні будь що і будь якими способами зламати опір ЗСУ .
Це логіка кінченого ідіота , який напролом довбатиме лобом дірку в бетонній стіні поки й не здохне , замість того щоб не гарячкувати , а сісти й подумати - а як можна обійти ту стіну .
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15.08.2024 12:21 Відповісти
 
 