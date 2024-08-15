Ворог перекидає тилові підрозділи та резерви з України на Курщину, - речник НГУ Музичук

Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої тилові підрозділи та резерви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

"Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться насамперед про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ "Хортиця", військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема, і на півночі Харківщини", - зазначив він.

Музичук зауважив, що попри ситуацію у Курській області у РФ, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується.

За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви".

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Речник Нацгвардії також зауважив, що активність ворожої бронетехніки залишається високою.

Так, цієї доби підрозділи Національної гвардії відбили 19 російських атак. Найактивніше окупанти штурмують Желанне, Гродівку та Воздвиженку на Покровському напрямку.

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