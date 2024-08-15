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Новости НАТО
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Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым перед штаб-квартирой НАТО, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

Роб Бауер про членство України в НАТО

НАТО настроено на долгосрочную поддержку Украины.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он отметил, что вся помощь, которую оказывает Альянс, является для Украины мостиком на ее необратимом пути к членству в НАТО.

"Я посетил Киев в марте этого года и общался с политическим и военным руководством. Меня чрезвычайно поразило их стратегическое видение и настойчивость. Россияне понятия не имеют, за что воюют, а украинцы знают", - подчеркнул Бауэр.

По словам адмирала, Кремль не достиг ни одной из стратегических целей, которые ставил перед собой до 24 февраля 2022 года.

"Поэтому россияне продолжат воевать. И Украина должна продолжать защищаться. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу. И мы не остановимся на достигнутом; мы настроены на это в долгосрочной перспективе. Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО", - подытожил Бауэр.

Также читайте: ВСУ продемонстрировали способность добиваться успехов на поле боя, поддержка Украины сейчас крайне важна, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр

Автор: 

НАТО (9964) членство в НАТО (1507) Роб Бауэр (42)


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Будемо у НАТО,якщо татари-ярмаки не розвалять Україну раніше...
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15.08.2024 13:35 Ответить
морква для віслючка: США та Німеччина не дуже хочуть, а наші політикани роблять все, щоб зацементувати поточний стан справ.
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15.08.2024 13:43 Ответить
Красиво сказано! Але говорити- це одне..

,а зробити...
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15.08.2024 13:47 Ответить
Натяк зрозумів, як дизайнер підтверджую, це найкраще поєднання кольорів в світі
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15.08.2024 13:48 Ответить
в одинакових кольорах нічого дивного - найдавніша скандинавська "Сага по Інглінгів" каже, що верховний вождь Одін вивів племена Асів та Ванів з Асгарду, що на берегах Танаїсу (Сіверського Донця), через Гардаріку до Нової Швеції. Офіційна історіографія підтверджує, що в ті часи там справді жило сарматське племя Аси. І це значить, що у шведів та українців колись були спільні предки
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15.08.2024 14:28 Ответить
Ось тільки над тим, щоб "шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим прапором перед штаб-квартирою НАТО" працюють лише шведські урядовці.
Українських лідорів цікавить лише бабло.
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15.08.2024 15:04 Ответить
прапор Швеції - жовто-синій. Жовтий хрест на синьому тлі. Прапор Японії - рожеве сонце на якомусь фоні. Не фон головний на прапорі. Хрест - давнє зображення нашого світила.
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15.08.2024 16:30 Ответить
Підтримка--гарно, але зброя--краще.
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15.08.2024 16:32 Ответить
 
 