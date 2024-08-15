Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым перед штаб-квартирой НАТО, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

НАТО настроено на долгосрочную поддержку Украины.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он отметил, что вся помощь, которую оказывает Альянс, является для Украины мостиком на ее необратимом пути к членству в НАТО.

"Я посетил Киев в марте этого года и общался с политическим и военным руководством. Меня чрезвычайно поразило их стратегическое видение и настойчивость. Россияне понятия не имеют, за что воюют, а украинцы знают", - подчеркнул Бауэр.

По словам адмирала, Кремль не достиг ни одной из стратегических целей, которые ставил перед собой до 24 февраля 2022 года.

"Поэтому россияне продолжат воевать. И Украина должна продолжать защищаться. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу. И мы не остановимся на достигнутом; мы настроены на это в долгосрочной перспективе. Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО", - подытожил Бауэр.

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