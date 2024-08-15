Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим перед штаб-квартирою НАТО, - голова Військового комітету Альянсу Бауер
НАТО налаштоване на довгострокову підтримку України.
Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Він зазначив, що вся допомога, яку надає Альянс, є для України містком на її незворотному шляху до членства в НАТО.
"Я відвідав Київ у березні цього року і спілкувався з політичним і військовим керівництвом. Мене надзвичайно вразило їхнє стратегічне бачення та наполегливість. Росіяни гадки не мають, за що воюють, а українці знають", - наголосив Бауер.
За словами адмірала, Кремль не досяг жодної зі стратегічних цілей, які ставив перед собою до 24 лютого 2022 року.
"Тому росіяни продовжать воювати. І Україна має продовжувати захищатися. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці. І ми не зупинимося на досягнутому; ми налаштовані на це в довгостроковій перспективі. Шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим прапором перед штаб-квартирою НАТО", - підсумував Бауер.
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