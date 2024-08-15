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Новини НАТО
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Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим перед штаб-квартирою НАТО, - голова Військового комітету Альянсу Бауер

Роб Бауер про членство України в НАТО

НАТО налаштоване на довгострокову підтримку України. 

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він зазначив, що вся допомога, яку надає Альянс, є для України містком на її незворотному шляху до членства в НАТО.

"Я відвідав Київ у березні цього року і спілкувався з політичним і військовим керівництвом. Мене надзвичайно вразило їхнє стратегічне бачення та наполегливість. Росіяни гадки не мають, за що воюють, а українці знають", - наголосив Бауер.

За словами адмірала, Кремль не досяг жодної зі стратегічних цілей, які ставив перед собою до 24 лютого 2022 року.

"Тому росіяни продовжать воювати. І Україна має продовжувати захищатися. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці. І ми не зупинимося на досягнутому; ми налаштовані на це в довгостроковій перспективі. Шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим прапором перед штаб-квартирою НАТО", - підсумував Бауер.

Читайте: ЗСУ продемонстрували здатність досягати успіхів на полі бою, підтримка України зараз є вкрай важливою, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Автор: 

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Будемо у НАТО,якщо татари-ярмаки не розвалять Україну раніше...
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15.08.2024 13:35 Відповісти
морква для віслючка: США та Німеччина не дуже хочуть, а наші політикани роблять все, щоб зацементувати поточний стан справ.
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15.08.2024 13:43 Відповісти
Красиво сказано! Але говорити- це одне..

,а зробити...
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15.08.2024 13:47 Відповісти
Натяк зрозумів, як дизайнер підтверджую, це найкраще поєднання кольорів в світі
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15.08.2024 13:48 Відповісти
в одинакових кольорах нічого дивного - найдавніша скандинавська "Сага по Інглінгів" каже, що верховний вождь Одін вивів племена Асів та Ванів з Асгарду, що на берегах Танаїсу (Сіверського Донця), через Гардаріку до Нової Швеції. Офіційна історіографія підтверджує, що в ті часи там справді жило сарматське племя Аси. І це значить, що у шведів та українців колись були спільні предки
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15.08.2024 14:28 Відповісти
Ось тільки над тим, щоб "шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим прапором перед штаб-квартирою НАТО" працюють лише шведські урядовці.
Українських лідорів цікавить лише бабло.
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15.08.2024 15:04 Відповісти
прапор Швеції - жовто-синій. Жовтий хрест на синьому тлі. Прапор Японії - рожеве сонце на якомусь фоні. Не фон головний на прапорі. Хрест - давнє зображення нашого світила.
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15.08.2024 16:30 Відповісти
Підтримка--гарно, але зброя--краще.
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15.08.2024 16:32 Відповісти
 
 