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Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности, - председатель Военного комитета Альянса Бауэр

НАТО

Более 500 тысяч военнослужащих стран НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью агентству PAP сообщил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

"НАТО реализовала комплексные планы обороны со времен "холодной войны", и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. Сейчас у нас находится более 500 тыс. военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности", - сказал Бауэр.

Он добавил, что союзники также согласились усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону.

"Важным шагом является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше. Мы являемся частью сильнейшего альянса в мире. И нам нужно сделать его еще сильнее", - подчеркнул адмирал.

Кроме того, он заявил, что в НАТО не видят угрозы нападения на любую страну альянса.

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"Сейчас вероятность неизбежного военного нападения на кого-либо из союзников по НАТО, включая Польшу или страны Балтии, невелика", - сказал Бауэр.

В то же время отметил он, "мы видим тревожную картину агрессивного поведения со стороны России".

"Мы развернули боеспособные силы на восточном фланге, усилили передовую оборону и увеличили способность альянса быстро усилить любого союзника, который оказался под угрозой", - добавил адмирал.

Автор: 

НАТО (9964) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+2
Клуб по інтересам НАТО в якійсь тільки їм зрозумілий готовності. А про "не ескалацію" і не "провокувати Путіна". А може це і є ця "бойова готовність" Польща скоро скупить всю зброю світу а збити кацапську ракету чи шахед на своїй території, ні-ні. Якесь повне лгбт.
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15.08.2024 14:00
+2
Забув тільки сказати, шо всч та ватага перебуває в повній готовності через загрозу нападу Ірану і для допомоги Ізраїлю. А кацапи чи Україна взагалі ні до чого.
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15.08.2024 14:04
+1
переживаю як у них з піщєварєнієм все в нормі
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15.08.2024 14:00
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Якщо піде дощ,, вони відмовляться з намету вийти! Як англійські військові...
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15.08.2024 13:59 Ответить
переживаю як у них з піщєварєнієм все в нормі
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15.08.2024 14:00 Ответить
Клуб по інтересам НАТО в якійсь тільки їм зрозумілий готовності. А про "не ескалацію" і не "провокувати Путіна". А може це і є ця "бойова готовність" Польща скоро скупить всю зброю світу а збити кацапську ракету чи шахед на своїй території, ні-ні. Якесь повне лгбт.
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15.08.2024 14:00 Ответить
сидять в пабах та чекають на дзвінок
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15.08.2024 14:02 Ответить
а під кордонами оркостану та білорусіі вони не хотять побути в стані підвищеної боєготовності разом з технікою ...? бо це виглядає як - хочеш срати не мучай дупу.
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15.08.2024 14:03 Ответить
то заводьте їх в Україну, а українці підуть далі на Курськ. потрібно разом довести діло до кінця і відірвати голову цій москальській гідрі, щоб вона навіки забула про своє вялічіє і можем пафтаріть..
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15.08.2024 14:04 Ответить
Забув тільки сказати, шо всч та ватага перебуває в повній готовності через загрозу нападу Ірану і для допомоги Ізраїлю. А кацапи чи Україна взагалі ні до чого.
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15.08.2024 14:04 Ответить
Ці півмільйона розпорошені по всьому світу, тому їхня "підвищена" боєготовність вісі росія-іран-півкорея-кєтай до дупи.
А якщо згадати "прімкнувших" до тієї "вісі" індію, пар, Бразилію "і іже с німі", "путінферштейнів" у самому НАТО, то ті півмільйна - це "ні про що".
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15.08.2024 14:08 Ответить
Приїжджайте в Україну, перевіримо вашу боєготовність, так би мовити, в реальних умовах.
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15.08.2024 14:22 Ответить
все це банальне проїдання грантів і освоєння виділених на оборону коштів. При перших бабахах всі ці пів-мільйона розбіжуться і демобілізуються , підуть шукати де ще б що освоїти і не напрягатись
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15.08.2024 16:56 Ответить
 
 