Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности, - председатель Военного комитета Альянса Бауэр

Более 500 тысяч военнослужащих стран НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью агентству PAP сообщил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

"НАТО реализовала комплексные планы обороны со времен "холодной войны", и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. Сейчас у нас находится более 500 тыс. военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности", - сказал Бауэр.

Он добавил, что союзники также согласились усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону.

"Важным шагом является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше. Мы являемся частью сильнейшего альянса в мире. И нам нужно сделать его еще сильнее", - подчеркнул адмирал.

Кроме того, он заявил, что в НАТО не видят угрозы нападения на любую страну альянса.

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"Сейчас вероятность неизбежного военного нападения на кого-либо из союзников по НАТО, включая Польшу или страны Балтии, невелика", - сказал Бауэр.

В то же время отметил он, "мы видим тревожную картину агрессивного поведения со стороны России".

"Мы развернули боеспособные силы на восточном фланге, усилили передовую оборону и увеличили способность альянса быстро усилить любого союзника, который оказался под угрозой", - добавил адмирал.