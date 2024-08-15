Понад пів мільйона військовослужбовців НАТО наразі перебувають у стані підвищеної боєготовності, - голова Військового комітету Альянсу Бауер
Понад 500 тисяч військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю агентству PAP повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер.
"НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів "холодної війни", і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності", - сказав Бауер.
Він додав, що союзники також погодилися посилити українську протиповітряну і протиракетну оборону.
"Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі. Ми є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим", - наголосив адмірал.
Крім того, він заявив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу.
"Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика", - сказав Бауер.
Водночас зазначив він, "ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку Росії".
"Ми розгорнули боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою", - додав адмірал.
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А якщо згадати "прімкнувших" до тієї "вісі" індію, пар, Бразилію "і іже с німі", "путінферштейнів" у самому НАТО, то ті півмільйна - це "ні про що".