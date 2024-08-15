УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11360 відвідувачів онлайн
Новини
1 729 11

Понад пів мільйона військовослужбовців НАТО наразі перебувають у стані підвищеної боєготовності, - голова Військового комітету Альянсу Бауер

НАТО

Понад 500 тисяч військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю агентству PAP повідомив  голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер.

 "НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів "холодної війни", і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності", - сказав Бауер.

Він додав, що союзники також погодилися посилити українську протиповітряну і протиракетну оборону.

"Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі. Ми є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим", - наголосив адмірал.

Крім того, він заявив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим перед штаб-квартирою НАТО, - голова Військового комітету Альянсу Бауер

"Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика", - сказав Бауер.

Водночас зазначив він, "ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку Росії".

"Ми розгорнули боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою", - додав адмірал.

Автор: 

НАТО (6429) Бауер Роб (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Клуб по інтересам НАТО в якійсь тільки їм зрозумілий готовності. А про "не ескалацію" і не "провокувати Путіна". А може це і є ця "бойова готовність" Польща скоро скупить всю зброю світу а збити кацапську ракету чи шахед на своїй території, ні-ні. Якесь повне лгбт.
показати весь коментар
15.08.2024 14:00
+2
Забув тільки сказати, шо всч та ватага перебуває в повній готовності через загрозу нападу Ірану і для допомоги Ізраїлю. А кацапи чи Україна взагалі ні до чого.
показати весь коментар
15.08.2024 14:04
+1
переживаю як у них з піщєварєнієм все в нормі
показати весь коментар
15.08.2024 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо піде дощ,, вони відмовляться з намету вийти! Як англійські військові...
показати весь коментар
15.08.2024 13:59 Відповісти
переживаю як у них з піщєварєнієм все в нормі
показати весь коментар
15.08.2024 14:00 Відповісти
Клуб по інтересам НАТО в якійсь тільки їм зрозумілий готовності. А про "не ескалацію" і не "провокувати Путіна". А може це і є ця "бойова готовність" Польща скоро скупить всю зброю світу а збити кацапську ракету чи шахед на своїй території, ні-ні. Якесь повне лгбт.
показати весь коментар
15.08.2024 14:00 Відповісти
сидять в пабах та чекають на дзвінок
показати весь коментар
15.08.2024 14:02 Відповісти
а під кордонами оркостану та білорусіі вони не хотять побути в стані підвищеної боєготовності разом з технікою ...? бо це виглядає як - хочеш срати не мучай дупу.
показати весь коментар
15.08.2024 14:03 Відповісти
то заводьте їх в Україну, а українці підуть далі на Курськ. потрібно разом довести діло до кінця і відірвати голову цій москальській гідрі, щоб вона навіки забула про своє вялічіє і можем пафтаріть..
показати весь коментар
15.08.2024 14:04 Відповісти
Забув тільки сказати, шо всч та ватага перебуває в повній готовності через загрозу нападу Ірану і для допомоги Ізраїлю. А кацапи чи Україна взагалі ні до чого.
показати весь коментар
15.08.2024 14:04 Відповісти
Ці півмільйона розпорошені по всьому світу, тому їхня "підвищена" боєготовність вісі росія-іран-півкорея-кєтай до дупи.
А якщо згадати "прімкнувших" до тієї "вісі" індію, пар, Бразилію "і іже с німі", "путінферштейнів" у самому НАТО, то ті півмільйна - це "ні про що".
показати весь коментар
15.08.2024 14:08 Відповісти
Приїжджайте в Україну, перевіримо вашу боєготовність, так би мовити, в реальних умовах.
показати весь коментар
15.08.2024 14:22 Відповісти
все це банальне проїдання грантів і освоєння виділених на оборону коштів. При перших бабахах всі ці пів-мільйона розбіжуться і демобілізуються , підуть шукати де ще б що освоїти і не напрягатись
показати весь коментар
15.08.2024 16:56 Відповісти
 
 