РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": Над восстановлением энергосистемы работают

На этой неделе российские оккупанты нанесли удары по энергосистеме "Укрзализныци" на севере Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей. Задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона максимально быстро вернулся свет", - говорится в сообщении.

Сейчас Укрзализныця работает над восстановлением энергосистемы компании.

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