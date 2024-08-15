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Новости Война
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РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": Над восстановлением энергосистемы работают

РФ атакувала підстанції Укрзалізниці

На этой неделе российские оккупанты нанесли удары по энергосистеме "Укрзализныци" на севере Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей. Задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона максимально быстро вернулся свет", - говорится в сообщении.

Сейчас Укрзализныця работает над восстановлением энергосистемы компании.

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обстрел (26961) Укрзализныця (2745)


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А зараз скажіть скільки підстанцій, скільки жд переїздів, скільки кілометрів колії ми зруйнували на підконтрольній нам території Курської області для порушення логістики ворога? Чи будемо й далі гратися в ,,минекацапи,, та хай вони продовжують сипати нам на голови. Зате ми всі в білому.
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15.08.2024 14:56 Ответить
ну, припустимо, по ПС там прилітає регулярно. Ми про це в СМІ не світимо, бо від цього у поцифістів на заході починаються істерики, і вони починають тиснути на політиків, які приймають рішення.
Це максиммум, що ми можемо зараз тихем робить з іхньою енергосистемою. По генрації наносити ураження ми не можемо.
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15.08.2024 15:26 Ответить
Треба підводити під основу, що генерація йде на військові частини, на військові підприємства, на електровози які задіяні в воєнній кацапській логістиці. В принципі, тут нічого не придумано. Вони луплять по нашим подібним цілям з тої самої причини. Ми ж не на спортивній арені що не можемо в пах навіть коли нас туди гамселять. Тут мова про життя і смерть держави і нашого народу.
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15.08.2024 17:16 Ответить
ми це робимо (підводимо) тільки тоді, коли ПС потужні, більше тисячі MVA, бо тоді вимикається пів області цивільних споживачів. Таке було, наприклад, коли на початку липня в один день прилетіло на ПС Мєталургічєская і ПС Стрий Оскол (сумарною розподільчою потужністю на п'ять тисяч MVA), і енергії не було у трьох областях досить тривалий час. За цей час повністю ********** виробництво на Оскольскому електрометалургійному комбінаті, і це виробнитво просто перестало існувати. Комбінату не стало. І ця операція пройшла без зауважень з боку партнерів тому що в квітні 2023 року "Оскольський електрометалургійний комбінат" внесли до списків санкцій США та Великобританії, це єдине такого типу на росії металургійне підприємство повного циклу мало виняткове значення для військово-промислового комплексу рф, оскільки виробляло високоякісну сталь, у тому числі леговані види спецсталів для автопрому та машинобудування. Продукцією комбінату у роботі користувались такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК і SKF.
По тяговим ПС теж регулярно прилітає, особливо на гілках, по яким іде військове постачання. На деякі тягові прилітало не один раз, як наприклад по тяговим ПС на курсько-орловській гілці ПС Свобода-ПС Понирі-ПС Глазунівка (Курвска обл.)- ПС Зміївка (Орлівська обл.).
По ПС прилітає кожен день. Просто ГШ не інформує ЗМІ із зрозумілих причин, а кацапи теж мовчать, теж із зрозумілих причин. Тому вам здається, що по каапським ПС нічого не прилітає але це зовсім не так.
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15.08.2024 18:06 Ответить
Ну, дай Бог!
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15.08.2024 19:28 Ответить
 
 