РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": Над восстановлением энергосистемы работают
На этой неделе российские оккупанты нанесли удары по энергосистеме "Укрзализныци" на севере Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей. Задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона максимально быстро вернулся свет", - говорится в сообщении.
Сейчас Укрзализныця работает над восстановлением энергосистемы компании.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це максиммум, що ми можемо зараз тихем робить з іхньою енергосистемою. По генрації наносити ураження ми не можемо.
По тяговим ПС теж регулярно прилітає, особливо на гілках, по яким іде військове постачання. На деякі тягові прилітало не один раз, як наприклад по тяговим ПС на курсько-орловській гілці ПС Свобода-ПС Понирі-ПС Глазунівка (Курвска обл.)- ПС Зміївка (Орлівська обл.).
По ПС прилітає кожен день. Просто ГШ не інформує ЗМІ із зрозумілих причин, а кацапи теж мовчать, теж із зрозумілих причин. Тому вам здається, що по каапським ПС нічого не прилітає але це зовсім не так.