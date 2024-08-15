РФ цього тижня атакувала підстанції "Укрзалізниці": Над відновленням енергосистеми працюють

Цього тижня російські окупанти завдали ударів по енергосистемі "Укрзалізниці" на півночі України.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій. Затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а в будинки мешканців регіону максимально швидко повернулося світло", - йдеться в повідомленні.

Наразі Укрзалізниця працює над відновленням енергосистеми компанії.

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