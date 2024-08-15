РФ цього тижня атакувала підстанції "Укрзалізниці": Над відновленням енергосистеми працюють
Цього тижня російські окупанти завдали ударів по енергосистемі "Укрзалізниці" на півночі України.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій. Затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а в будинки мешканців регіону максимально швидко повернулося світло", - йдеться в повідомленні.
Наразі Укрзалізниця працює над відновленням енергосистеми компанії.
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Це максиммум, що ми можемо зараз тихем робить з іхньою енергосистемою. По генрації наносити ураження ми не можемо.
По тяговим ПС теж регулярно прилітає, особливо на гілках, по яким іде військове постачання. На деякі тягові прилітало не один раз, як наприклад по тяговим ПС на курсько-орловській гілці ПС Свобода-ПС Понирі-ПС Глазунівка (Курвска обл.)- ПС Зміївка (Орлівська обл.).
По ПС прилітає кожен день. Просто ГШ не інформує ЗМІ із зрозумілих причин, а кацапи теж мовчать, теж із зрозумілих причин. Тому вам здається, що по каапським ПС нічого не прилітає але це зовсім не так.