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Новини Війна
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РФ цього тижня атакувала підстанції "Укрзалізниці": Над відновленням енергосистеми працюють

РФ атакувала підстанції Укрзалізниці

Цього тижня російські окупанти завдали ударів по енергосистемі "Укрзалізниці" на півночі України.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій. Затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а в будинки мешканців регіону максимально швидко повернулося світло", - йдеться в повідомленні.

Наразі Укрзалізниця працює над відновленням енергосистеми компанії.

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Автор: 

обстріл (28296) Укрзалізниця (6834)


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А зараз скажіть скільки підстанцій, скільки жд переїздів, скільки кілометрів колії ми зруйнували на підконтрольній нам території Курської області для порушення логістики ворога? Чи будемо й далі гратися в ,,минекацапи,, та хай вони продовжують сипати нам на голови. Зате ми всі в білому.
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15.08.2024 14:56 Відповісти
ну, припустимо, по ПС там прилітає регулярно. Ми про це в СМІ не світимо, бо від цього у поцифістів на заході починаються істерики, і вони починають тиснути на політиків, які приймають рішення.
Це максиммум, що ми можемо зараз тихем робить з іхньою енергосистемою. По генрації наносити ураження ми не можемо.
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15.08.2024 15:26 Відповісти
Треба підводити під основу, що генерація йде на військові частини, на військові підприємства, на електровози які задіяні в воєнній кацапській логістиці. В принципі, тут нічого не придумано. Вони луплять по нашим подібним цілям з тої самої причини. Ми ж не на спортивній арені що не можемо в пах навіть коли нас туди гамселять. Тут мова про життя і смерть держави і нашого народу.
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15.08.2024 17:16 Відповісти
ми це робимо (підводимо) тільки тоді, коли ПС потужні, більше тисячі MVA, бо тоді вимикається пів області цивільних споживачів. Таке було, наприклад, коли на початку липня в один день прилетіло на ПС Мєталургічєская і ПС Стрий Оскол (сумарною розподільчою потужністю на п'ять тисяч MVA), і енергії не було у трьох областях досить тривалий час. За цей час повністю ********** виробництво на Оскольскому електрометалургійному комбінаті, і це виробнитво просто перестало існувати. Комбінату не стало. І ця операція пройшла без зауважень з боку партнерів тому що в квітні 2023 року "Оскольський електрометалургійний комбінат" внесли до списків санкцій США та Великобританії, це єдине такого типу на росії металургійне підприємство повного циклу мало виняткове значення для військово-промислового комплексу рф, оскільки виробляло високоякісну сталь, у тому числі леговані види спецсталів для автопрому та машинобудування. Продукцією комбінату у роботі користувались такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК і SKF.
По тяговим ПС теж регулярно прилітає, особливо на гілках, по яким іде військове постачання. На деякі тягові прилітало не один раз, як наприклад по тяговим ПС на курсько-орловській гілці ПС Свобода-ПС Понирі-ПС Глазунівка (Курвска обл.)- ПС Зміївка (Орлівська обл.).
По ПС прилітає кожен день. Просто ГШ не інформує ЗМІ із зрозумілих причин, а кацапи теж мовчать, теж із зрозумілих причин. Тому вам здається, що по каапським ПС нічого не прилітає але це зовсім не так.
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15.08.2024 18:06 Відповісти
Ну, дай Бог!
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15.08.2024 19:28 Відповісти
 
 