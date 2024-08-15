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Решение об увольнении образовательного омбудсмена Горбачева будет принято на ближайшем заседании правительства, - МОН

Рішення про звільнення освітнього омбудсмена Горбачова ухвалять пізніше 

На ближайшем заседании Кабмина примут решение об увольнении Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Об этом сообщили в Минобразования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соответствующий проект распоряжения Министерством образования и науки Украины был подан в КМУ, и решение об увольнении будет принято на ближайшем заседании правительства", - сообщили в МОН.

Согласно части второй статьи 73 Закона Украины "Об образовании" образовательный омбудсмен назначается на должность Кабинетом министров сроком на пять лет без права повторного назначения, пояснили в ведомстве.

Также читайте: Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил об увольнении Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Горбачев занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года.

Образовательный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров по представлению министра образования и науки.

Автор: 

увольнение (2675) Минобразования (1735) Горбачев Сергей (34)


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О знов вигулькнув!
У нього сьодні бенефіс?
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15.08.2024 14:33 Ответить
Про роботу мовного омбудсмена Креміня багато чула, про цього Горбачова за 5 років від його призначення нічого.
Він за просто так отримував зарплату?
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15.08.2024 14:35 Ответить
100% Коли обмежувалося право на освіту (наприклад, студентів іноземних вузів не випускали з України), то від нього ані слова не чув...
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15.08.2024 14:38 Ответить
А навіщо він взагалі??? Ніхто від цих омбусменів за 5 років нічого путнього й не чув, та й не бачили їх ніколи. Просто на халяву отримують зарплатню собі, та й все. А яка з них користь? Напевне така сама, як і від дипломованих докторів філософії і їм подібних. Купа всіляких дипломів, сертифікатів, прописних заслуг, а толком нічого навіть подивитись, взяти до рук, використати. Одним словом, все це: бал-бла-бла, так само як і те Міністерство освіти та науки. Паперові люди, паперові думки, паперові здобутки.
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15.08.2024 14:53 Ответить
Ого, в нас і такий був? Гарно маскувався, ніхто його навіть не помітив. Може його в снайпери записати? Чи він уже за кордоном? (тому і звільняють)
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15.08.2024 15:12 Ответить
 
 