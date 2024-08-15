Решение об увольнении образовательного омбудсмена Горбачева будет принято на ближайшем заседании правительства, - МОН

На ближайшем заседании Кабмина примут решение об увольнении Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Об этом сообщили в Минобразования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соответствующий проект распоряжения Министерством образования и науки Украины был подан в КМУ, и решение об увольнении будет принято на ближайшем заседании правительства", - сообщили в МОН.

Согласно части второй статьи 73 Закона Украины "Об образовании" образовательный омбудсмен назначается на должность Кабинетом министров сроком на пять лет без права повторного назначения, пояснили в ведомстве.

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Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил об увольнении Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Горбачев занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года.

Образовательный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров по представлению министра образования и науки.