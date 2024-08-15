Решение об увольнении образовательного омбудсмена Горбачева будет принято на ближайшем заседании правительства, - МОН
На ближайшем заседании Кабмина примут решение об увольнении Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.
Об этом сообщили в Минобразования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соответствующий проект распоряжения Министерством образования и науки Украины был подан в КМУ, и решение об увольнении будет принято на ближайшем заседании правительства", - сообщили в МОН.
Согласно части второй статьи 73 Закона Украины "Об образовании" образовательный омбудсмен назначается на должность Кабинетом министров сроком на пять лет без права повторного назначения, пояснили в ведомстве.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил об увольнении Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.
Горбачев занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года.
Образовательный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров по представлению министра образования и науки.
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