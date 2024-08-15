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Рішення щодо звільнення освітнього омбудсмена Горбачова ухвалять на найближчому засіданні уряду, - МОН

Рішення про звільнення освітнього омбудсмена Горбачова ухвалять пізніше 

На найближчому засіданні Кабміну ухвалять рішення щодо звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. 

Про це повідомили у Міносвіти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Відповідний проєкт розпорядження Міністерством освіти і науки України було подано до КМУ, і рішення про звільнення буде ухвалене на найближчому засіданні уряду", - повідомили в МОН.

Згідно з частиною другою статті 73 Закону України "Про освіту" освітній омбудсмен призначається на посаду Кабінетом міністрів строком на п'ять років без права повторного призначення, пояснили у відомстві.

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Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив про звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Горбачов обіймав посаду освітнього омбудсмена з 14 серпня 2019 року.

Освітній омбудсмен призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів за поданням міністра освіти й науки. 

Автор: 

звільнення (2668) Міносвіти (1411) Горбачов Сергій (29)


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О знов вигулькнув!
У нього сьодні бенефіс?
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15.08.2024 14:33 Відповісти
Про роботу мовного омбудсмена Креміня багато чула, про цього Горбачова за 5 років від його призначення нічого.
Він за просто так отримував зарплату?
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15.08.2024 14:35 Відповісти
100% Коли обмежувалося право на освіту (наприклад, студентів іноземних вузів не випускали з України), то від нього ані слова не чув...
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15.08.2024 14:38 Відповісти
А навіщо він взагалі??? Ніхто від цих омбусменів за 5 років нічого путнього й не чув, та й не бачили їх ніколи. Просто на халяву отримують зарплатню собі, та й все. А яка з них користь? Напевне така сама, як і від дипломованих докторів філософії і їм подібних. Купа всіляких дипломів, сертифікатів, прописних заслуг, а толком нічого навіть подивитись, взяти до рук, використати. Одним словом, все це: бал-бла-бла, так само як і те Міністерство освіти та науки. Паперові люди, паперові думки, паперові здобутки.
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15.08.2024 14:53 Відповісти
Ого, в нас і такий був? Гарно маскувався, ніхто його навіть не помітив. Може його в снайпери записати? Чи він уже за кордоном? (тому і звільняють)
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15.08.2024 15:12 Відповісти
 
 