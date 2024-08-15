Рішення щодо звільнення освітнього омбудсмена Горбачова ухвалять на найближчому засіданні уряду, - МОН
На найближчому засіданні Кабміну ухвалять рішення щодо звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.
Про це повідомили у Міносвіти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відповідний проєкт розпорядження Міністерством освіти і науки України було подано до КМУ, і рішення про звільнення буде ухвалене на найближчому засіданні уряду", - повідомили в МОН.
Згідно з частиною другою статті 73 Закону України "Про освіту" освітній омбудсмен призначається на посаду Кабінетом міністрів строком на п'ять років без права повторного призначення, пояснили у відомстві.
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив про звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.
Горбачов обіймав посаду освітнього омбудсмена з 14 серпня 2019 року.
Освітній омбудсмен призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів за поданням міністра освіти й науки.
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