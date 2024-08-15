Два человека погибли и пятеро пострадали в результате вражеского удара КАБами по предприятию на Харьковщине (обновлено). ФОТОрепортаж

Россияне нанесли удары КАБами по гражданскому предприятию на Харьковщине, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. Двое гражданских, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

Также Синегубов отметил, что по предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия.



Экстренные службы работают на местах попадания.

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Обновленная информация об обстреле

По данным Офиса Генерального прокурора, враг ударил из авиации по предприятию в поселке Приколотное в Харьковской области, в результате чего два человека погибли, еще пять - ранены.

"15 августа около 15:20 ВС РФ нанесли авиаудары по поселку Приколотное Купянского района. Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия. Произошло возгорание в складском здании общей площадью 800 кв м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли двое мужчин 44 и 57 лет. Еще пять человек - две женщины и трое мужчин получили ранения. Погибшие и травмированные работники предприятия.

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Кроме того, в результате обстрела повреждено здание лицея.











Напомним, сегодня в 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате атаки ранены шесть человек, в том числе - 12-летний ребенок.