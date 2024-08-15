Два человека погибли и пятеро пострадали в результате вражеского удара КАБами по предприятию на Харьковщине (обновлено). ФОТОрепортаж
Россияне нанесли удары КАБами по гражданскому предприятию на Харьковщине, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. Двое гражданских, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.
Также Синегубов отметил, что по предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия.
Экстренные службы работают на местах попадания.
Обновленная информация об обстреле
По данным Офиса Генерального прокурора, враг ударил из авиации по предприятию в поселке Приколотное в Харьковской области, в результате чего два человека погибли, еще пять - ранены.
"15 августа около 15:20 ВС РФ нанесли авиаудары по поселку Приколотное Купянского района. Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия. Произошло возгорание в складском здании общей площадью 800 кв м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибли двое мужчин 44 и 57 лет. Еще пять человек - две женщины и трое мужчин получили ранения. Погибшие и травмированные работники предприятия.
Кроме того, в результате обстрела повреждено здание лицея.
Напомним, сегодня в 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате атаки ранены шесть человек, в том числе - 12-летний ребенок.
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