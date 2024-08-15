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Новости Война
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Ущерб окружающей среде Украины из-за агрессии РФ превышает $60 млрд

Збитки довкіллю України через агресію РФ

Российская агрессия нанесла ущерб украинской окружающей среде на сумму более $60 млрд грн.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На сегодня уже имеем более 5,5 тысячи таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общие убытки уже превышают 60 миллиардов долларов США, и эта цифра, к сожалению, только растет", - отметил он.

По словам министра, последствия экологических преступлений распространяются и на другие страны, в частности - Молдову и Румынию. Он напомнил о случае масштабного пожара в одном из портов в Одесской области, дым от которого загрязнил воздух и на территории Молдовы.

"Это трансграничное влияние, и это совершенно другая ответственность. Учитывая такие убытки, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение в результате вооруженной агрессии в будущем", - добавил Стрелец.

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Автор: 

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Збитки... А скільки десятиліть будуть відновлюватися ліси?
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15.08.2024 18:13 Ответить
 
 