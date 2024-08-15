Збитки довкіллю України через агресію РФ перевищують $60 млрд

Російська агресія завдала збитків українському довкіллю на суму понад $60 млрд грн.

Про це заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає", - зазначив він.

За словами міністра, наслідки екологічних злочинів поширюються й на інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Він нагадав про випадок масштабної пожежі в одному з портів на Одещині, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.

"Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", - додав Стрілець.

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