В ближайшие дни США предоставят Украине пакеты военной помощи, - Белый дом

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о передаче Украине пакетов военной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, США объявят о новых пакетах военной помощи уже в ближайшие дни.

Комментарии Кирби прозвучали после того, как украинский министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и потребности Украины в обороне.

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