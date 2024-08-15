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Новости Помощь Украине
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В ближайшие дни США предоставят Украине пакеты военной помощи, - Белый дом

США найбличжими днями оголосять про нові пакети допомоги

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о передаче Украине пакетов военной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, США объявят о новых пакетах военной помощи уже в ближайшие дни.

Комментарии Кирби прозвучали после того, как украинский министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и потребности Украины в обороне.

Читайте также: Кирби об операции ВСУ в Курской области: Если Путину что-то не нравится, пусть убирается из Украины и прекращает войну

Автор: 

помощь (7770) США (26471) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+3
https://www.ponomaroleg.com/nemnogo-amerikanskoj-kuhni-14-08-2024/ Олег Пономарь :
"Отвечу снова на вопрос из комментариев - будет ли Харрис ястребинее Байдена по отношению к России?
ОК, Харрис продолжит (в случае победы) политику Байдена. А политика Байдена по отношению к России - очень ястребиная. Я просто хочу напомнить вам про два мега пакета помощи Украине, которые Байден выжал из Конгресса (почти на 100 млрд долл). Я хочу напомнить про 70 пакетов оружия. Я хочу напомнить с каких видов оружия мы начинали 2.5 года и пришли к Patriots и F-16. Я хочу напомнить про санкции и тд".
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15.08.2024 17:34
+2
так і прогнозувалось: Байдену, після того, як знявся з виборів, стало все пофіг на лівих (більшість з яких за парашу) - тому він зараз слатиме пакети зброї частіше і об'ємніше.
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15.08.2024 17:23
+2
Джавеліни, стінгери, стрілецька зброя - все для окопної війни. Головне - щоб не стріляло занадто далеко і не долітало до Курська, чи не дай Обама - до Москви.
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15.08.2024 17:37
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так і прогнозувалось: Байдену, після того, як знявся з виборів, стало все пофіг на лівих (більшість з яких за парашу) - тому він зараз слатиме пакети зброї частіше і об'ємніше.
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15.08.2024 17:23 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nemnogo-amerikanskoj-kuhni-14-08-2024/ Олег Пономарь :
"Отвечу снова на вопрос из комментариев - будет ли Харрис ястребинее Байдена по отношению к России?
ОК, Харрис продолжит (в случае победы) политику Байдена. А политика Байдена по отношению к России - очень ястребиная. Я просто хочу напомнить вам про два мега пакета помощи Украине, которые Байден выжал из Конгресса (почти на 100 млрд долл). Я хочу напомнить про 70 пакетов оружия. Я хочу напомнить с каких видов оружия мы начинали 2.5 года и пришли к Patriots и F-16. Я хочу напомнить про санкции и тд".
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15.08.2024 17:34 Ответить
її кандидатуру тільки в останню чергу підтримав найбільший лівак Обама. через то, що на його думку вона буде займати більш жорстку позицію щодо Китаю і рашки, що може призвести до більшої і неконтрольованої ескалації.
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15.08.2024 20:41 Ответить
Джавеліни, стінгери, стрілецька зброя - все для окопної війни. Головне - щоб не стріляло занадто далеко і не долітало до Курська, чи не дай Обама - до Москви.
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15.08.2024 17:37 Ответить
Але стріляти по кацапії не дозволимо
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15.08.2024 17:45 Ответить
Знов по 100 мільйонів? А, між іншим, до кінця фінансового року у США залишається трохи більше місяця. А це означає, що кошти, виділені в рамках закону про 61 мільярд, адміністрація байдена витратити вже точно не встигне.
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15.08.2024 18:04 Ответить
адміністрація вирішила піарнутися. потрібне рішення бити вглиб рашки та далекобійні ракети. і пуйло одразу побіжить в стрінгах по арбату.
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15.08.2024 18:05 Ответить
Байден щось задумав. Чи думає на цій допомозі його протеже виграє вибори? Та ні, пролетить.
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15.08.2024 18:26 Ответить
Мовою оригіналу " брюки превращаются... Превращаются брюки..... Брюки превращаются в элегантные ШОРТЫ".
Тож чекаємо що 61 млд перетвориться в ... Декілька сот млн.
Та і те тільки з ..... надцятого разу під фанфари президентських перегонів сша.
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15.08.2024 18:44 Ответить
Хлопці, прискортеся, бо...ну просто дуже-дуже потрібно. От прямо...ріли.
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15.08.2024 18:55 Ответить
Допомога США надходила надто повільно, що призвело до загибелі великої кількості солдатів.
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15.08.2024 22:11 Ответить
 
 