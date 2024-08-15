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В ближайшие дни США предоставят Украине пакеты военной помощи, - Белый дом
Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о передаче Украине пакетов военной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, США объявят о новых пакетах военной помощи уже в ближайшие дни.
Комментарии Кирби прозвучали после того, как украинский министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и потребности Украины в обороне.
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"Отвечу снова на вопрос из комментариев - будет ли Харрис ястребинее Байдена по отношению к России?
ОК, Харрис продолжит (в случае победы) политику Байдена. А политика Байдена по отношению к России - очень ястребиная. Я просто хочу напомнить вам про два мега пакета помощи Украине, которые Байден выжал из Конгресса (почти на 100 млрд долл). Я хочу напомнить про 70 пакетов оружия. Я хочу напомнить с каких видов оружия мы начинали 2.5 года и пришли к Patriots и F-16. Я хочу напомнить про санкции и тд".
Тож чекаємо що 61 млд перетвориться в ... Декілька сот млн.
Та і те тільки з ..... надцятого разу під фанфари президентських перегонів сша.