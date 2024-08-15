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Новини Допомога Україні
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Найближчими днями США нададуть Україні пакети військової допомоги, - Білий дім

США найбличжими днями оголосять про нові пакети допомоги

Сполучені Штати найближчим часом оголосять про передачу Україні пакетів військової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, США оголосять про нові пакети військової допомоги вже найближчими днями.

Коментарі Кірбі прозвучали після того, як український міністр оборони Рустем Умєров обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою та потреби України в обороні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кірбі про операцію ЗСУ в Курській області: Якщо Путіну щось не подобається – нехай забирається з України та припиняє війну

Автор: 

допомога (8308) США (22614) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+3
https://www.ponomaroleg.com/nemnogo-amerikanskoj-kuhni-14-08-2024/ Олег Пономарь :
"Отвечу снова на вопрос из комментариев - будет ли Харрис ястребинее Байдена по отношению к России?
ОК, Харрис продолжит (в случае победы) политику Байдена. А политика Байдена по отношению к России - очень ястребиная. Я просто хочу напомнить вам про два мега пакета помощи Украине, которые Байден выжал из Конгресса (почти на 100 млрд долл). Я хочу напомнить про 70 пакетов оружия. Я хочу напомнить с каких видов оружия мы начинали 2.5 года и пришли к Patriots и F-16. Я хочу напомнить про санкции и тд".
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15.08.2024 17:34
+2
так і прогнозувалось: Байдену, після того, як знявся з виборів, стало все пофіг на лівих (більшість з яких за парашу) - тому він зараз слатиме пакети зброї частіше і об'ємніше.
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15.08.2024 17:23
+2
Джавеліни, стінгери, стрілецька зброя - все для окопної війни. Головне - щоб не стріляло занадто далеко і не долітало до Курська, чи не дай Обама - до Москви.
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15.08.2024 17:37
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так і прогнозувалось: Байдену, після того, як знявся з виборів, стало все пофіг на лівих (більшість з яких за парашу) - тому він зараз слатиме пакети зброї частіше і об'ємніше.
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15.08.2024 17:23 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nemnogo-amerikanskoj-kuhni-14-08-2024/ Олег Пономарь :
"Отвечу снова на вопрос из комментариев - будет ли Харрис ястребинее Байдена по отношению к России?
ОК, Харрис продолжит (в случае победы) политику Байдена. А политика Байдена по отношению к России - очень ястребиная. Я просто хочу напомнить вам про два мега пакета помощи Украине, которые Байден выжал из Конгресса (почти на 100 млрд долл). Я хочу напомнить про 70 пакетов оружия. Я хочу напомнить с каких видов оружия мы начинали 2.5 года и пришли к Patriots и F-16. Я хочу напомнить про санкции и тд".
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15.08.2024 17:34 Відповісти
її кандидатуру тільки в останню чергу підтримав найбільший лівак Обама. через то, що на його думку вона буде займати більш жорстку позицію щодо Китаю і рашки, що може призвести до більшої і неконтрольованої ескалації.
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15.08.2024 20:41 Відповісти
Джавеліни, стінгери, стрілецька зброя - все для окопної війни. Головне - щоб не стріляло занадто далеко і не долітало до Курська, чи не дай Обама - до Москви.
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15.08.2024 17:37 Відповісти
Але стріляти по кацапії не дозволимо
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15.08.2024 17:45 Відповісти
Знов по 100 мільйонів? А, між іншим, до кінця фінансового року у США залишається трохи більше місяця. А це означає, що кошти, виділені в рамках закону про 61 мільярд, адміністрація байдена витратити вже точно не встигне.
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15.08.2024 18:04 Відповісти
адміністрація вирішила піарнутися. потрібне рішення бити вглиб рашки та далекобійні ракети. і пуйло одразу побіжить в стрінгах по арбату.
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15.08.2024 18:05 Відповісти
Байден щось задумав. Чи думає на цій допомозі його протеже виграє вибори? Та ні, пролетить.
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15.08.2024 18:26 Відповісти
Мовою оригіналу " брюки превращаются... Превращаются брюки..... Брюки превращаются в элегантные ШОРТЫ".
Тож чекаємо що 61 млд перетвориться в ... Декілька сот млн.
Та і те тільки з ..... надцятого разу під фанфари президентських перегонів сша.
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15.08.2024 18:44 Відповісти
Хлопці, прискортеся, бо...ну просто дуже-дуже потрібно. От прямо...ріли.
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15.08.2024 18:55 Відповісти
Допомога США надходила надто повільно, що призвело до загибелі великої кількості солдатів.
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15.08.2024 22:11 Відповісти
 
 