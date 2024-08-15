Найближчими днями США нададуть Україні пакети військової допомоги, - Білий дім

Сполучені Штати найближчим часом оголосять про передачу Україні пакетів військової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, США оголосять про нові пакети військової допомоги вже найближчими днями.

Коментарі Кірбі прозвучали після того, як український міністр оборони Рустем Умєров обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою та потреби України в обороні.

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