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Найближчими днями США нададуть Україні пакети військової допомоги, - Білий дім
Сполучені Штати найближчим часом оголосять про передачу Україні пакетів військової допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
За його словами, США оголосять про нові пакети військової допомоги вже найближчими днями.
Коментарі Кірбі прозвучали після того, як український міністр оборони Рустем Умєров обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою та потреби України в обороні.
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"Отвечу снова на вопрос из комментариев - будет ли Харрис ястребинее Байдена по отношению к России?
ОК, Харрис продолжит (в случае победы) политику Байдена. А политика Байдена по отношению к России - очень ястребиная. Я просто хочу напомнить вам про два мега пакета помощи Украине, которые Байден выжал из Конгресса (почти на 100 млрд долл). Я хочу напомнить про 70 пакетов оружия. Я хочу напомнить с каких видов оружия мы начинали 2.5 года и пришли к Patriots и F-16. Я хочу напомнить про санкции и тд".
Тож чекаємо що 61 млд перетвориться в ... Декілька сот млн.
Та і те тільки з ..... надцятого разу під фанфари президентських перегонів сша.