ООН намерена проверить соблюдение прав человека в Белгородской, Брянской и Курской областях
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой предоставить доступ к приграничным районам Белгородской, Брянской и Курской областей России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Barrons, об этом говорится в заявлении представительницы управления Элизабет Тросселл.
Запрос был направлен в среду, 14 августа. До этого, по словам Троссел, представители организации несколько раз обращались к российскому руководству с просьбой предоставить доступ на территорию РФ и на оккупированные украинские территории, однако положительного ответа не получили.
Российский представитель при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Россия получила запрос от делегации ООН о посещении трех регионов. Он утверждает, что запрос передали в Министерство иностранных дел России для дальнейшего рассмотрения.
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Свинособакам буде ваще фантазувати на цю тему, ніби Україна там щось порушує.
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
Або в Сумську область.
А тепер Гамнесті потроху конає. Я дивлюсь на них у Німеччині: то сиділи у центрі міста у крутому офісі, кожен тиждень якісь акції робили, бігали з папірцями перед великими супермаркетами - гроші збирали. А тепер переїхали кудись у халупку в дешевому районі, ніяких папірців, їм усі слідом плюють (я не перебільшую!). Колись спочатку до мене підходила якась потвора з жовтим папірцем, я одразу казала: "Йди геть! Я з України!" І воно ніяковіло і йшло геть. А зараз їх майже й немає...
Для України - бездіяльні диверсанти і саботажники!
Їх цікавлять не люди в курській волості, а розташування позицій ЗСУ. Женить їх (ООН) подалі. В той самий Херсон, що обстрілюють кожного дня