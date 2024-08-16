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ООН намерена проверить соблюдение прав человека в Белгородской, Брянской и Курской областях

оон,резолюція

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой предоставить доступ к приграничным районам Белгородской, Брянской и Курской областей России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Barrons, об этом говорится в заявлении представительницы управления Элизабет Тросселл.

Запрос был направлен в среду, 14 августа. До этого, по словам Троссел, представители организации несколько раз обращались к российскому руководству с просьбой предоставить доступ на территорию РФ и на оккупированные украинские территории, однако положительного ответа не получили.

Российский представитель при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Россия получила запрос от делегации ООН о посещении трех регионов. Он утверждает, что запрос передали в Министерство иностранных дел России для дальнейшего рассмотрения.

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Автор: 

ООН (4163) россия (95402)


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Топ комментарии
+74
Ух ты, как озаботились. А в Мариуполе, Буче, Ирпени... не пробовали проверять?
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16.08.2024 06:59
+66
А перевірити дотримання прав людини у окупованих кацапами частинах Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської областях та Криму ООН не хоче?
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16.08.2024 07:02
+47
ОГО!!!!! А МО ПРОЇДЕТЕ КУРВИ ДО ПОЛОНЕНИХ ЗСУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ????І ЧЕРВОНИЙ ШВНЙЦАРСЬКИЙ СИР ЧИ ХРЕСТ ...КРЕМЛІВСЬКИЙ....З СОБОЮ ВІЗЬМЕТЕ??? ПІТОРИ ГУТТЕЕРЕШНІ
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16.08.2024 07:03
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Ух ты, как озаботились. А в Мариуполе, Буче, Ирпени... не пробовали проверять?
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16.08.2024 06:59 Ответить
Це добре, що перевірять.
Свинособакам буде ваще фантазувати на цю тему, ніби Україна там щось порушує.
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16.08.2024 09:18 Ответить
там сцикотно перевіряти - можуть підстрелити.
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16.08.2024 10:34 Ответить
А перевірити дотримання прав людини у окупованих кацапами частинах Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської областях та Криму ООН не хоче?
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16.08.2024 07:02 Ответить
не хоче
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16.08.2024 15:18 Ответить
От була у меге така підозра! От була ж!
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16.08.2024 17:14 Ответить
Ср...не ООН.
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16.08.2024 07:03 Ответить
ОГО!!!!! А МО ПРОЇДЕТЕ КУРВИ ДО ПОЛОНЕНИХ ЗСУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ????І ЧЕРВОНИЙ ШВНЙЦАРСЬКИЙ СИР ЧИ ХРЕСТ ...КРЕМЛІВСЬКИЙ....З СОБОЮ ВІЗЬМЕТЕ??? ПІТОРИ ГУТТЕЕРЕШНІ
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16.08.2024 07:03 Ответить
яка зухвалість та цинізм., потвори
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16.08.2024 07:15 Ответить
ЦЕ просто кінець всьому..... країна -ТЕРОРИСТ раZZія "очолює міжнародну мораль..."....

так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
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16.08.2024 09:22 Ответить
ООН - валютні хвойди кремля
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16.08.2024 07:17 Ответить
Комуняка гутеріш працює на рашку
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16.08.2024 07:17 Ответить
Турботливі ви наші.Приїхали б уночі сьогодні в Київ,подивилися б і почули,як рашисти мирне місто атакують.
Або в Сумську область.
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16.08.2024 07:19 Ответить
Шарашкина контора с тысячами дармоедов с высокими зарплатами.Там еще скоро нарисуется промосковская шалава Amnesty International.
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16.08.2024 07:26 Ответить
Гамнесті вже обісралася, коли на початку війни порівняла нелюдські злочини орків з ЗСУ, які сховалися у розвалинах школи під час канікул. Прифігіли усі, навіть їхні спонсори!

А тепер Гамнесті потроху конає. Я дивлюсь на них у Німеччині: то сиділи у центрі міста у крутому офісі, кожен тиждень якісь акції робили, бігали з папірцями перед великими супермаркетами - гроші збирали. А тепер переїхали кудись у халупку в дешевому районі, ніяких папірців, їм усі слідом плюють (я не перебільшую!). Колись спочатку до мене підходила якась потвора з жовтим папірцем, я одразу казала: "Йди геть! Я з України!" І воно ніяковіло і йшло геть. А зараз їх майже й немає...
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16.08.2024 08:34 Ответить
Так они сидели на кремлевских деньгах и имели ширарный офис в Москве и все адвокаты еще в начале войны отзывались о них крайне негативно.
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16.08.2024 12:21 Ответить
А що сі трапилося?! Там же режим контртерористичної операції!
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16.08.2024 07:38 Ответить
"Гутаперчивий мальчик" вчергове прогнувся перед х...лом і лизнув...
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16.08.2024 07:44 Ответить
ООН - Организация Озабоченных Негодяев
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16.08.2024 07:49 Ответить
почнить із Оленівці, мерзотники. Як там параша дотримувалась прав людини з'ясувати не бажаєте?
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16.08.2024 07:58 Ответить
на Киевскую, Харьковскую, Запорожскую и прочие оон *****
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16.08.2024 07:59 Ответить
А це вже вони тролять рашку🤪. Звертаються до них, наперед знаючи, що їм там з їх перевірками світить дуля з маком. Тим паче, що частково ці області під контролем нашим. А в нас з правами людини все добре. Он гуманітарку постачаємо
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16.08.2024 08:15 Ответить
А факт знищення наших полонених в Оленівці вони вже перевірили?
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16.08.2024 08:21 Ответить
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16.08.2024 08:33 Ответить
Так та ООН про російська! Як тільки у рашки десь косяк, відразу ООН нарисовується, ну або МАГАТЕ щось не може, не знає, але ж всі дуже так занепокоєні! Хто скаже, навіщо Україні ці нікчемні організації: ООН, МАГАТЕ!? Яка з них користь? Для рашки - так, це розвідка під прикриттям!
Для України - бездіяльні диверсанти і саботажники!
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16.08.2024 08:38 Ответить
Ця ООН - затратна і неефективна організація. А останніми роками - відверто бездіяльна і шкідлива. Людство і Світ чекає новий порядок на зміну цьому бардаку.
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16.08.2024 08:50 Ответить
Це ще одне явне свідчення абсолютної маргінальності оон, що насичена путінськими агентами впливу та корисними ідіотами. Україна повинна ініціювати створення міжнародної комісії по всесторонньому розслідуванню діяльності генерального секретаря оон. Для чого демократичні країни мають утримувати структуру, в якій десяток, абсолютно недемократичних країн відверто знущаються над міжнародним правом. Хіба такі країни як рф, Китай, Білорусія, Іран, Венесуела і тому подібні диктаторські та відверто фашистські режими мають право представляти структури оон? Ганьба!
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16.08.2024 08:52 Ответить
і не тільки оон. Ще червоний хрест, амнесті і купа іншого лайна
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16.08.2024 15:20 Ответить
То ООНа не перевіряти хоче приїхати, а розвідку для кацапні зробити.
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16.08.2024 08:57 Ответить
А в Чечню,Дагестан чи Осєтію ООН не хоче получити доступ?Там все нормально з дотриманням прав?
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16.08.2024 09:08 Ответить
Чмошники продажные и никчемные. Когда же вас разгонят?
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16.08.2024 09:20 Ответить
оон идет на Х,,Й в месте с кремлевским члнососом гутерришем....
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16.08.2024 09:25 Ответить
ПІШЛИHAXYŮ.
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16.08.2024 09:26 Ответить
ООН *****
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16.08.2024 09:27 Ответить
То ООН нашпиговані російськими борцунами за права людини.
Їх цікавлять не люди в курській волості, а розташування позицій ЗСУ. Женить їх (ООН) подалі. В той самий Херсон, що обстрілюють кожного дня
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16.08.2024 09:40 Ответить
от вам и римский статут....
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16.08.2024 09:42 Ответить
ООН прокремлівська організація. Москалі посилають їх нахєр і ООН слухняно йде, коли мова заходить про україньских полонених чи окуповану територію. То чому ж москалі і досі присутні в цій організації? Могли б їх хоча б виключити зі складу ООН, як колись з Ліги Націй.
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16.08.2024 09:57 Ответить
Ну так наше МЗС и должно что-то типа обращения к ООН направить по поводу отсутствия проверок прав человека на временно оккупированных территориях Украины
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16.08.2024 10:06 Ответить
Всем теперь ясно на кого работает ООН, как минимум коммуняка антониу гутерриш.
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16.08.2024 10:09 Ответить
ООН = АШ и два О = вода!
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16.08.2024 12:59 Ответить
 
 