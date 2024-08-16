ООН намерена проверить соблюдение прав человека в Белгородской, Брянской и Курской областях

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой предоставить доступ к приграничным районам Белгородской, Брянской и Курской областей России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Barrons, об этом говорится в заявлении представительницы управления Элизабет Тросселл.

Запрос был направлен в среду, 14 августа. До этого, по словам Троссел, представители организации несколько раз обращались к российскому руководству с просьбой предоставить доступ на территорию РФ и на оккупированные украинские территории, однако положительного ответа не получили.

Российский представитель при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Россия получила запрос от делегации ООН о посещении трех регионов. Он утверждает, что запрос передали в Министерство иностранных дел России для дальнейшего рассмотрения.

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