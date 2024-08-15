Новый координатор ООН Шмале заверил в поддержке Альянсом Украины на пути достижения целей устойчивого развития

Координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале выразил уважение к представителям правительства Украины, которые, несмотря на войну, решили внедрять Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, и заверил в поддержке Альянсом Украины на этом пути.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сообщил в рамках второго заседания межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения достижения Целей устойчивого развития.

Как отмечается, Шмале выразил уважение к представителям правительства Украины, которые несмотря на войну решили внедрять Цели устойчивого развития до 2030 года. Он отметил, что цели взаимосвязаны с восстановлением, развитием и евроинтеграцией Украины.

В то же время Шмале заверил в поддержке ООН на пути достижения Украиной ЦУР, отметив, что организация приобщается на экспертном уровне, в частности, предлагает различные апробированные практики стран - членов ООН.

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"Хотелось бы, чтобы страна вернулась к тем стандартам социально-экономического развития, которые были до полномасштабного вторжения, а лучше - достигла восстановления по принципу восстановления "лучше, чем было". В то же время хотелось бы видеть Украину с развитой сферой услуг, доступных для всех. Ведь будет очень много уязвимых групп. Я также надеюсь, что реализация Целей устойчивого развития поможет Украине на пути к евроинтеграции", - сказал он.

Справка

Цели устойчивого развития (ЦУР) были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году как универсальный призыв к действиям по сокращению бедности, защите планеты и обеспечению мира и достатка до 2030 года.

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