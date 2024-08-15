Новий координатор ООН Шмале запевнив у підтримці Альянсом України на шляху досягнення Цілей сталого розвитку

Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале висловив повагу до представників уряду України, які попри війну вирішили впроваджувати Цілі сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, та запевнив у підтримці Альянсом України на цьому шляху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він повідомив у межах другого засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку.

Як зазначається, Шмале висловив повагу до представників уряду України, які попри війну вирішили впроваджувати Цілі сталого розвитку до 2030 року. Він зауважив, що цілі є взаємопов'язаними з відновленням, розвитком та євроінтеграцією України.

Водночас Шмале запевнив у підтримці ООН на шляху досягнення Україною ЦСР, зазначивши, що організація долучається на експертному рівні, зокрема, пропонує різні апробовані практики країн - членів ООН.

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"Хотілося б, щоб країна повернулася до тих стандартів соціально-економічного розвитку, які були до повномасштабного вторгнення, а ліпше - досягла відновлення за принципом відбудови "краще, ніж було". Водночас хотілося б бачити Україну із розвиненою сферою послуг, доступних для всіх. Адже буде дуже багато вразливих груп. Я також сподіваюся, що реалізація Цілей сталого розвитку допоможе Україні на шляху до євроінтеграції", - сказав він.

Довідка

Цілі сталого розвитку (ЦСР) були ухвалені Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році як універсальний заклик до дій щодо скорочення бідності, захисту планети та забезпечення миру та достатку до 2030 року.

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