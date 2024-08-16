ООН має намір перевірити дотримання прав людини у Бєлгородській, Брянській та Курській областях

Управління Верховного комісара ООН з прав людини звернулося до російської влади з проханням надати доступ до прикордонних районів Бєлгородської, Брянської та Курської областей Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Barrons, про це йдеться в заяві представниці управління Елізабет Тросселл.

Запит було направлено у середу, 14 серпня. До цього, за словами Троссел, представники організації кілька разів зверталися до російського керівництва з проханням надати доступ на територію РФ та на окуповані українські території, проте позитивної відповіді не отримали.

Російський представник при ООН у Женеві Геннадій Гатілов повідомив, що Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів. Він стверджує, що запит передали до Міністерства закордонних справ Росії для подальшого розгляду.

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