УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини
7 703 41

ООН має намір перевірити дотримання прав людини у Бєлгородській, Брянській та Курській областях

оон,резолюція

Управління Верховного комісара ООН з прав людини звернулося до російської влади з проханням надати доступ до прикордонних районів Бєлгородської, Брянської та Курської областей Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Barrons, про це йдеться в заяві представниці управління Елізабет Тросселл.

Запит було направлено у середу, 14 серпня. До цього, за словами Троссел, представники організації кілька разів зверталися до російського керівництва з проханням надати доступ на територію РФ та на окуповані українські території, проте позитивної відповіді не отримали.

Російський представник при ООН у Женеві Геннадій Гатілов повідомив, що Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів. Він стверджує, що запит передали до Міністерства закордонних справ Росії для подальшого розгляду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий координатор ООН Шмале запевнив у підтримці Альянсом України на шляху досягнення Цілей сталого розвитку

Автор: 

ООН (3342) росія (64984)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Ух ты, как озаботились. А в Мариуполе, Буче, Ирпени... не пробовали проверять?
показати весь коментар
16.08.2024 06:59
+66
А перевірити дотримання прав людини у окупованих кацапами частинах Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської областях та Криму ООН не хоче?
показати весь коментар
16.08.2024 07:02
+47
ОГО!!!!! А МО ПРОЇДЕТЕ КУРВИ ДО ПОЛОНЕНИХ ЗСУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ????І ЧЕРВОНИЙ ШВНЙЦАРСЬКИЙ СИР ЧИ ХРЕСТ ...КРЕМЛІВСЬКИЙ....З СОБОЮ ВІЗЬМЕТЕ??? ПІТОРИ ГУТТЕЕРЕШНІ
показати весь коментар
16.08.2024 07:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ух ты, как озаботились. А в Мариуполе, Буче, Ирпени... не пробовали проверять?
показати весь коментар
16.08.2024 06:59 Відповісти
Це добре, що перевірять.
Свинособакам буде ваще фантазувати на цю тему, ніби Україна там щось порушує.
показати весь коментар
16.08.2024 09:18 Відповісти
там сцикотно перевіряти - можуть підстрелити.
показати весь коментар
16.08.2024 10:34 Відповісти
А перевірити дотримання прав людини у окупованих кацапами частинах Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської областях та Криму ООН не хоче?
показати весь коментар
16.08.2024 07:02 Відповісти
не хоче
показати весь коментар
16.08.2024 15:18 Відповісти
От була у меге така підозра! От була ж!
показати весь коментар
16.08.2024 17:14 Відповісти
Ср...не ООН.
показати весь коментар
16.08.2024 07:03 Відповісти
ОГО!!!!! А МО ПРОЇДЕТЕ КУРВИ ДО ПОЛОНЕНИХ ЗСУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ????І ЧЕРВОНИЙ ШВНЙЦАРСЬКИЙ СИР ЧИ ХРЕСТ ...КРЕМЛІВСЬКИЙ....З СОБОЮ ВІЗЬМЕТЕ??? ПІТОРИ ГУТТЕЕРЕШНІ
показати весь коментар
16.08.2024 07:03 Відповісти
яка зухвалість та цинізм., потвори
показати весь коментар
16.08.2024 07:15 Відповісти
ЦЕ просто кінець всьому..... країна -ТЕРОРИСТ раZZія "очолює міжнародну мораль..."....

так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
показати весь коментар
16.08.2024 09:22 Відповісти
ООН - валютні хвойди кремля
показати весь коментар
16.08.2024 07:17 Відповісти
Комуняка гутеріш працює на рашку
показати весь коментар
16.08.2024 07:17 Відповісти
Турботливі ви наші.Приїхали б уночі сьогодні в Київ,подивилися б і почули,як рашисти мирне місто атакують.
Або в Сумську область.
показати весь коментар
16.08.2024 07:19 Відповісти
Шарашкина контора с тысячами дармоедов с высокими зарплатами.Там еще скоро нарисуется промосковская шалава Amnesty International.
показати весь коментар
16.08.2024 07:26 Відповісти
Гамнесті вже обісралася, коли на початку війни порівняла нелюдські злочини орків з ЗСУ, які сховалися у розвалинах школи під час канікул. Прифігіли усі, навіть їхні спонсори!

А тепер Гамнесті потроху конає. Я дивлюсь на них у Німеччині: то сиділи у центрі міста у крутому офісі, кожен тиждень якісь акції робили, бігали з папірцями перед великими супермаркетами - гроші збирали. А тепер переїхали кудись у халупку в дешевому районі, ніяких папірців, їм усі слідом плюють (я не перебільшую!). Колись спочатку до мене підходила якась потвора з жовтим папірцем, я одразу казала: "Йди геть! Я з України!" І воно ніяковіло і йшло геть. А зараз їх майже й немає...
показати весь коментар
16.08.2024 08:34 Відповісти
Так они сидели на кремлевских деньгах и имели ширарный офис в Москве и все адвокаты еще в начале войны отзывались о них крайне негативно.
показати весь коментар
16.08.2024 12:21 Відповісти
А що сі трапилося?! Там же режим контртерористичної операції!
показати весь коментар
16.08.2024 07:38 Відповісти
"Гутаперчивий мальчик" вчергове прогнувся перед х...лом і лизнув...
показати весь коментар
16.08.2024 07:44 Відповісти
ООН - Организация Озабоченных Негодяев
показати весь коментар
16.08.2024 07:49 Відповісти
почнить із Оленівці, мерзотники. Як там параша дотримувалась прав людини з'ясувати не бажаєте?
показати весь коментар
16.08.2024 07:58 Відповісти
на Киевскую, Харьковскую, Запорожскую и прочие оон *****
показати весь коментар
16.08.2024 07:59 Відповісти
А це вже вони тролять рашку🤪. Звертаються до них, наперед знаючи, що їм там з їх перевірками світить дуля з маком. Тим паче, що частково ці області під контролем нашим. А в нас з правами людини все добре. Он гуманітарку постачаємо
показати весь коментар
16.08.2024 08:15 Відповісти
А факт знищення наших полонених в Оленівці вони вже перевірили?
показати весь коментар
16.08.2024 08:21 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 08:33 Відповісти
Так та ООН про російська! Як тільки у рашки десь косяк, відразу ООН нарисовується, ну або МАГАТЕ щось не може, не знає, але ж всі дуже так занепокоєні! Хто скаже, навіщо Україні ці нікчемні організації: ООН, МАГАТЕ!? Яка з них користь? Для рашки - так, це розвідка під прикриттям!
Для України - бездіяльні диверсанти і саботажники!
показати весь коментар
16.08.2024 08:38 Відповісти
Ця ООН - затратна і неефективна організація. А останніми роками - відверто бездіяльна і шкідлива. Людство і Світ чекає новий порядок на зміну цьому бардаку.
показати весь коментар
16.08.2024 08:50 Відповісти
Це ще одне явне свідчення абсолютної маргінальності оон, що насичена путінськими агентами впливу та корисними ідіотами. Україна повинна ініціювати створення міжнародної комісії по всесторонньому розслідуванню діяльності генерального секретаря оон. Для чого демократичні країни мають утримувати структуру, в якій десяток, абсолютно недемократичних країн відверто знущаються над міжнародним правом. Хіба такі країни як рф, Китай, Білорусія, Іран, Венесуела і тому подібні диктаторські та відверто фашистські режими мають право представляти структури оон? Ганьба!
показати весь коментар
16.08.2024 08:52 Відповісти
і не тільки оон. Ще червоний хрест, амнесті і купа іншого лайна
показати весь коментар
16.08.2024 15:20 Відповісти
То ООНа не перевіряти хоче приїхати, а розвідку для кацапні зробити.
показати весь коментар
16.08.2024 08:57 Відповісти
А в Чечню,Дагестан чи Осєтію ООН не хоче получити доступ?Там все нормально з дотриманням прав?
показати весь коментар
16.08.2024 09:08 Відповісти
Чмошники продажные и никчемные. Когда же вас разгонят?
показати весь коментар
16.08.2024 09:20 Відповісти
оон идет на Х,,Й в месте с кремлевским члнососом гутерришем....
показати весь коментар
16.08.2024 09:25 Відповісти
ПІШЛИHAXYŮ.
показати весь коментар
16.08.2024 09:26 Відповісти
ООН *****
показати весь коментар
16.08.2024 09:27 Відповісти
То ООН нашпиговані російськими борцунами за права людини.
Їх цікавлять не люди в курській волості, а розташування позицій ЗСУ. Женить їх (ООН) подалі. В той самий Херсон, що обстрілюють кожного дня
показати весь коментар
16.08.2024 09:40 Відповісти
от вам и римский статут....
показати весь коментар
16.08.2024 09:42 Відповісти
ООН прокремлівська організація. Москалі посилають їх нахєр і ООН слухняно йде, коли мова заходить про україньских полонених чи окуповану територію. То чому ж москалі і досі присутні в цій організації? Могли б їх хоча б виключити зі складу ООН, як колись з Ліги Націй.
показати весь коментар
16.08.2024 09:57 Відповісти
Ну так наше МЗС и должно что-то типа обращения к ООН направить по поводу отсутствия проверок прав человека на временно оккупированных территориях Украины
показати весь коментар
16.08.2024 10:06 Відповісти
Всем теперь ясно на кого работает ООН, как минимум коммуняка антониу гутерриш.
показати весь коментар
16.08.2024 10:09 Відповісти
ООН = АШ и два О = вода!
показати весь коментар
16.08.2024 12:59 Відповісти
 
 