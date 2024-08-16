ООН має намір перевірити дотримання прав людини у Бєлгородській, Брянській та Курській областях
Управління Верховного комісара ООН з прав людини звернулося до російської влади з проханням надати доступ до прикордонних районів Бєлгородської, Брянської та Курської областей Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Barrons, про це йдеться в заяві представниці управління Елізабет Тросселл.
Запит було направлено у середу, 14 серпня. До цього, за словами Троссел, представники організації кілька разів зверталися до російського керівництва з проханням надати доступ на територію РФ та на окуповані українські території, проте позитивної відповіді не отримали.
Російський представник при ООН у Женеві Геннадій Гатілов повідомив, що Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів. Він стверджує, що запит передали до Міністерства закордонних справ Росії для подальшого розгляду.
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Свинособакам буде ваще фантазувати на цю тему, ніби Україна там щось порушує.
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
Або в Сумську область.
А тепер Гамнесті потроху конає. Я дивлюсь на них у Німеччині: то сиділи у центрі міста у крутому офісі, кожен тиждень якісь акції робили, бігали з папірцями перед великими супермаркетами - гроші збирали. А тепер переїхали кудись у халупку в дешевому районі, ніяких папірців, їм усі слідом плюють (я не перебільшую!). Колись спочатку до мене підходила якась потвора з жовтим папірцем, я одразу казала: "Йди геть! Я з України!" І воно ніяковіло і йшло геть. А зараз їх майже й немає...
Для України - бездіяльні диверсанти і саботажники!
Їх цікавлять не люди в курській волості, а розташування позицій ЗСУ. Женить їх (ООН) подалі. В той самий Херсон, що обстрілюють кожного дня