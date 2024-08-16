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Силы Обороны взяли под контроль Внезапное Курской области, - DeepState. КАРТА

курська

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Внезапное в Курской области России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

карта

Они также отметили, что российские захватчики продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Напомним, 13 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Курской области не изменила позицию США по дальнобойным ударам вглубь России, - Пентагон

Автор: 

россия (95402) ВСУ (6553) Курск (1083)


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Топ комментарии
+41
усе !!! пора перейменувати "внезапноє" в Зненацьк ...
Слава ЗСУ !!!
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16.08.2024 07:06
+26
У Курській області Україна вийшла на кордони 1691 року
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16.08.2024 07:44
+24
кацапи знали про це ще 2016 році
ї
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16.08.2024 08:30
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Взяли внєзапно!
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16.08.2024 07:04 Ответить
Нежданчик.
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16.08.2024 07:24 Ответить
Переіменувати в "Раптове"!
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16.08.2024 14:42 Ответить
усе !!! пора перейменувати "внезапноє" в Зненацьк ...
Слава ЗСУ !!!
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16.08.2024 07:06 Ответить
У зненацьку мають мешкати неоговтанi.
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16.08.2024 07:21 Ответить
Тому красна назва - Неоговтанцi
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16.08.2024 07:24 Ответить
Молочка з оiгрочками вже покушали?
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16.08.2024 07:29 Ответить
Так-то воно так - але на Білгородщині не все так "райдужно"
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16.08.2024 07:24 Ответить
Назвати Нерайдужне?
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16.08.2024 07:30 Ответить
Населення Зненацька -245 п'яниць..
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16.08.2024 07:17 Ответить
Притомнi встигли эвакуюватися?
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16.08.2024 07:20 Ответить
У Курській області Україна вийшла на кордони 1691 року
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16.08.2024 07:44 Ответить
Внезапно...
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16.08.2024 08:04 Ответить
Зненацьке... Саме то...😏😁
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16.08.2024 16:06 Ответить
Не варто переменшувати значення цієї новіни, бо вона свідчить про успішне просування ЗСУ на захід, займаючи Глушківський район, а це знов багато полонених та інші бонуси.
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16.08.2024 08:15 Ответить
Нет там линии фронта. Идет динамичное движение мобильных групп. При мне Авдеевка, в 14-Ом, утром была наша, в обед ДНР, а к ужину снова наша. И все рапортуя были правы.
Здесь так же. Или наши проехали по пустому селу, или мы подтащили миномёт который может добить до Внезапного
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16.08.2024 08:37 Ответить
Обговорюють певну новину. Якби написали: наші проїхали, підтащили миномета - тоді б ми з Вами обмінялися думками з цього приводу. Але доповідають про звільнення Внєзапного. На перший погляд - таке собі: воно й так в нас в тилу. Я ж звернув увагу, що йдеться про щахоплення ще одного району, який в напівоточенні. Сподіваюся, хоч тут не виникне неподоланих труднощів, як на інших напрямках.
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16.08.2024 09:25 Ответить
Є там лінія фронту , путін натягав там вже досить багато військ, але ще не набудували 2-3х ліній оборони і дотів, так обидві сторони посилено будують,ночами не сплять .Коли оголосили, що село під конролем, то це означає, що його взяли 3 днв на
зад, якісь оборонні укріплення вже є, військ достатньо і супротивник не може його моментально відбити і показати, мовляв,дивіться,зсу брехуни,це село все-таки наше
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17.08.2024 12:29 Ответить
Каждое слово несет в себе смысл.
Нам победами, пока хвастать нечем. Но в 22-ом мы освободили Херсон и часть населённых пунктов в Харьковской области. Согласны?
Мы на днях взяли (невозможно освободить ранее не принадлежавший нам город) Суджу.
В вашей интерпретации мы 3 дня назад взяли/овладели, а сейчас не владеем, но контролируем. Это как? С помощью вэб камеры вы можете, не находиться на объекте, но контролировать ситуацию. Логично?
Этот новояз обозначает что разместив артиллерию возле населённого пункта мы можем контролировать ситуацию и влиять на перемещение противника.
С помощью дальнобойной артиллерии мы (если вам так угодно) контролируем ситуацию в Бахмуте, Донецке и Авдеевке. Ракетами контролируем Крым. А в прошлом году пытались беспилотником контролировать Кремль.
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17.08.2024 16:44 Ответить
кацапи знали про це ще 2016 році
ї
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16.08.2024 08:30 Ответить
Так Гудименко, який знав, не кацап.

Юрій Володимирович Гудименко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 14 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 політичний діяч , лідер Руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0 «Демократична Сокира» , військовослужбовець, молодший сержант ЗСУ у відставці; у минулому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80 блогер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист .

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16.08.2024 09:17 Ответить
а михаил кузнецов теж не кацап ?
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16.08.2024 09:18 Ответить
Кацап. Але чи повірив він тоді українцю? ...
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16.08.2024 09:20 Ответить
яка різниця головне що був проінформований а це означає що знав
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16.08.2024 09:22 Ответить
Ок.)
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16.08.2024 09:26 Ответить
це ж дешевий фотошоп. але яка різниця, головне що #суджа_наша
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16.08.2024 11:31 Ответить
Туманна перспектива. Вони відступають до нових бетонних укріплень, розташованих за 70 км від кордону. А якщо заманять у пастку і відріжуть логістику?
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16.08.2024 09:27 Ответить
Не верю!
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16.08.2024 13:10 Ответить
Чем отрежут?
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17.08.2024 17:51 Ответить
"Силы Обороны" звучит иронично
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16.08.2024 09:46 Ответить
"Лучшая зашита єто нападение" - не чули ?
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16.08.2024 11:02 Ответить
перепис непритомних зверху. #зато_суджа_наш , а Донбас вже не цікаво
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16.08.2024 10:27 Ответить
Соколи наші ясні!! Хай Вам Господь допомагає і Янголи оберігають вас всіх і кожного!!! Люблю Вас, ріднесенькі!
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16.08.2024 11:48 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=tXdcFfVOn4U Om TV: "Кастрюли" нагнули ядерную державу
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16.08.2024 14:12 Ответить
уколово, пайки, пристенное, прилепы, корытное, парашино, ржавчик, лубянка, заикинка, безобразово, БУДАНОВКА ))), шемякино, хреновец, мармыжи, волна революции ))), добрый крестьянин, саранчино, злыдино, износково....... ))) - назви населених пунктів. Я не хочу, щоб в українській Курщині існувало якесь парашино чи злидіно )))))).. Гаразд, Будановку залишимо))
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16.08.2024 14:30 Ответить
"Ґорєлово, нєєлово, неурожайка тож"...
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16.08.2024 15:10 Ответить
Гуєво...
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16.08.2024 19:08 Ответить
Гуевi жителi.
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17.08.2024 01:11 Ответить
Підкріплення Покровському потрібне якомога швидше.
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16.08.2024 22:25 Ответить
Чергове шоу шапіто, нам не треба чужого, ми своє ні повернути ні утримати не можемо... Схаменіться, це зебільне розпорошення сил і засобів...
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17.08.2024 16:45 Ответить
 
 