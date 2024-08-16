Силы Обороны взяли под контроль Внезапное Курской области, - DeepState. КАРТА
Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Внезапное в Курской области России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Они также отметили, что российские захватчики продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.
Напомним, 13 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Топ комментарии
+41 vuiko dobrui
показать весь комментарий16.08.2024 07:06
+26 Леонид К
показать весь комментарий16.08.2024 07:44
+24 частный сектор
показать весь комментарий16.08.2024 08:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ !!!
Здесь так же. Или наши проехали по пустому селу, или мы подтащили миномёт который может добить до Внезапного
зад, якісь оборонні укріплення вже є, військ достатньо і супротивник не може його моментально відбити і показати, мовляв,дивіться,зсу брехуни,це село все-таки наше
Нам победами, пока хвастать нечем. Но в 22-ом мы освободили Херсон и часть населённых пунктов в Харьковской области. Согласны?
Мы на днях взяли (невозможно освободить ранее не принадлежавший нам город) Суджу.
В вашей интерпретации мы 3 дня назад взяли/овладели, а сейчас не владеем, но контролируем. Это как? С помощью вэб камеры вы можете, не находиться на объекте, но контролировать ситуацию. Логично?
Этот новояз обозначает что разместив артиллерию возле населённого пункта мы можем контролировать ситуацию и влиять на перемещение противника.
С помощью дальнобойной артиллерии мы (если вам так угодно) контролируем ситуацию в Бахмуте, Донецке и Авдеевке. Ракетами контролируем Крым. А в прошлом году пытались беспилотником контролировать Кремль.
ї
Юрій Володимирович Гудименко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 14 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 політичний діяч , лідер Руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0 «Демократична Сокира» , військовослужбовець, молодший сержант ЗСУ у відставці; у минулому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80 блогер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист .