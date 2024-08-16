Силы Обороны взяли под контроль Внезапное Курской области, - DeepState. КАРТА

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Внезапное в Курской области России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Они также отметили, что российские захватчики продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Напомним, 13 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

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