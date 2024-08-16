Сили Оборони взяли під контроль Внєзапноє Курської області, - DeepState. КАРТА

Українські військові взяли під контроль населений пункт Внєзапноє у Курській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Вони також зазначили, що російські загарбники просунулися біля Піщаного та в Красногорівці на Донеччині.

Нагадаємо, 13 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

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