Сили Оборони взяли під контроль Внєзапноє Курської області, - DeepState. КАРТА
Українські військові взяли під контроль населений пункт Внєзапноє у Курській області Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Вони також зазначили, що російські загарбники просунулися біля Піщаного та в Красногорівці на Донеччині.
Нагадаємо, 13 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
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Слава ЗСУ !!!
Здесь так же. Или наши проехали по пустому селу, или мы подтащили миномёт который может добить до Внезапного
зад, якісь оборонні укріплення вже є, військ достатньо і супротивник не може його моментально відбити і показати, мовляв,дивіться,зсу брехуни,це село все-таки наше
Нам победами, пока хвастать нечем. Но в 22-ом мы освободили Херсон и часть населённых пунктов в Харьковской области. Согласны?
Мы на днях взяли (невозможно освободить ранее не принадлежавший нам город) Суджу.
В вашей интерпретации мы 3 дня назад взяли/овладели, а сейчас не владеем, но контролируем. Это как? С помощью вэб камеры вы можете, не находиться на объекте, но контролировать ситуацию. Логично?
Этот новояз обозначает что разместив артиллерию возле населённого пункта мы можем контролировать ситуацию и влиять на перемещение противника.
С помощью дальнобойной артиллерии мы (если вам так угодно) контролируем ситуацию в Бахмуте, Донецке и Авдеевке. Ракетами контролируем Крым. А в прошлом году пытались беспилотником контролировать Кремль.
ї
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