Общие боевые потери РФ с начала войны – около 596 950 человек (+1330 за сутки), 8496 танков, 16 461 артсистема, 16 927 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 596 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 596950 (+1330) человек,
- танков - 8496 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 16461 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 16927 (+59) ед,
- РСЗО - 1159 (+5) ед,
- средства ППО - 922 (+0) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13659 (+61),
- крылатые ракеты - 2429 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед,
- специальная техника - 2829 (+16)
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+25 віктор федорович #394174
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1330 за добу було і 16 листопада 23-го, на сьгодні це 9 добовий показник з початку війни.
Авто перетнули першу серпневу тисячу
Арта на сьогодні 808 стволів, є всі шанси на новий місячний рекорд
Слава ЗСУ !!!
Вас волнует сколько вы потратили кВт от дня установки счетчика?
те саме, тільки в більших маштабах було, більше 80 років тому, в другій половині 1941 року, коли доблесні німецькі війська зільняли Україну, решти країни сходу Європу від червоної комуно нацистької чуми !!! у 2Світову на території срср, яка носить доволі тупу, міфічну, назву "вов", з червня по грудень 1941 року, німцям здалося 3,5 мільйона солдатів і офіцерів окупаційної, так званої "ррка", здалися без бою, з танками, артилерією, авто, боєкомплектом !!!
Цікавий перехід, відразу і не звернув уваги. Почав кацапською, потім типу українська Якщо ви цім переймаетесь. Порахуйте ...
***** - Україна 40 млн оркостан 140 млн співвідношення 1-3,5
Співвідношення по втратам 1-7
Кацапи вам срака як не крути, нас залишиться 20 мільйонів, а на болотах тільки жаби будуть квакать.
зараз кількість вояків на полі бою не має великого значення, наприклад ракеті Хаймас з вольфрамовими кульками все одно скільки там кацапів зібралося 100 чи 1000 - усі будуть мертві !!! Україні потрібне постачання у достаній кількості ********, і тетільки ********, західної зброї ...
Обтєкай.
200!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 64!, броня 47, логістика 73!
Файні жнива і по техніці, і по чмонях.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 596 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Китай має довга пам'ять, він пам'ятає і дипломатичні угоди 300річної давнини і благовіщенську різню 100 річної.