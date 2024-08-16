Общие боевые потери РФ с начала войны – около 596 950 человек (+1330 за сутки), 8496 танков, 16 461 артсистема, 16 927 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 596 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 596950 (+1330) человек,

танков - 8496 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 16461 (+35) ед,

артиллерийских систем - 16927 (+59) ед,

РСЗО - 1159 (+5) ед,

средства ППО - 922 (+0) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13659 (+61),

крылатые ракеты - 2429 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед,

специальная техника - 2829 (+16)

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