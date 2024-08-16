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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 596 950 человек (+1330 за сутки), 8496 танков, 16 461 артсистема, 16 927 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 596 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 596950 (+1330) человек,
  • танков - 8496 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 16461 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 16927 (+59) ед,
  • РСЗО - 1159 (+5) ед,
  • средства ППО - 922 (+0) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13659 (+61),
  • крылатые ракеты - 2429 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73) ед,
  • специальная техника - 2829 (+16)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 42 российских срочника пропали на Курщине с начала операции ВСУ, - росСМИ

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19101) ликвидация (3501) уничтожение (6849)


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Топ комментарии
+25
Одного летчика военного самолета Ту-22М3, https://www.yaplakal.com/forum1/topic2816699.html потерпевшего крушение в Иркутской области , спасти не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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16.08.2024 08:22
+23
Минув 3831 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 64!, броня 47, логістика 73!
Файні жнива і по техніці, і по чмонях.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 596 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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16.08.2024 08:36
+16
Под Кореневым в Курской области разбита ещё одна колонна ВС РФ
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16.08.2024 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Зворотній відлік - 3050 чумардосів до ювілею.

1330 за добу було і 16 листопада 23-го, на сьгодні це 9 добовий показник з початку війни.

Авто перетнули першу серпневу тисячу
Арта на сьогодні 808 стволів, є всі шанси на новий місячний рекорд
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16.08.2024 08:01 Ответить
є шанс вже в понеділок зранку, 19.08.2024 року, святкувати черговий ювілей - 600 тис. харошіх сруцкіх ... , а вже в неділю 18-го буде ювілей арти - 17 тис.
Слава ЗСУ !!!
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16.08.2024 08:24 Ответить
Это все математические игры учеников средних классов. Якщо ви цім переймаетесь. Порахуйте моб. запас кацапов, и назовите дату, когда закончится война. Есть цель, к которой мы движемся, и не важно сколько мы уже прошли километров.
Вас волнует сколько вы потратили кВт от дня установки счетчика?
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16.08.2024 08:53 Ответить
мобілізаційний запас кацапів ми яскраво бачимо в КНР !!!
те саме, тільки в більших маштабах було, більше 80 років тому, в другій половині 1941 року, коли доблесні німецькі війська зільняли Україну, решти країни сходу Європу від червоної комуно нацистької чуми !!! у 2Світову на території срср, яка носить доволі тупу, міфічну, назву "вов", з червня по грудень 1941 року, німцям здалося 3,5 мільйона солдатів і офіцерів окупаційної, так званої "ррка", здалися без бою, з танками, артилерією, авто, боєкомплектом !!!


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16.08.2024 09:13 Ответить
Батюшки-святы, мобзапасом нас начали стращать, ЯО уже не в тренде? Самим страшно ибо этому ЯО сколько же как и *****, а с таким воровством его не то что не обслуживали, пыль даже не протирали.

Цікавий перехід, відразу і не звернув уваги. Почав кацапською, потім типу українська Якщо ви цім переймаетесь. Порахуйте ...

***** - Україна 40 млн оркостан 140 млн співвідношення 1-3,5
Співвідношення по втратам 1-7
Кацапи вам срака як не крути, нас залишиться 20 мільйонів, а на болотах тільки жаби будуть квакать.
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16.08.2024 09:31 Ответить
немає там на паРаші-мацковії і ніколи не було в 2020-22 роках 140 мільйонів !!! за рівнем споживання хліба на паРаші-мацковії на той час налічувалося 90-95 мільонів населення ... і то 50% там хронічні алкоголіки зі стажем від 12-15 років ...
зараз кількість вояків на полі бою не має великого значення, наприклад ракеті Хаймас з вольфрамовими кульками все одно скільки там кацапів зібралося 100 чи 1000 - усі будуть мертві !!! Україні потрібне постачання у достаній кількості ********, і тетільки ********, західної зброї ...
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16.08.2024 09:40 Ответить
Ми порахували. І суспільство вирішило, що будемо воювати до останнього кацапа. Все зрозумів?

Обтєкай.
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16.08.2024 10:23 Ответить
Одного летчика военного самолета Ту-22М3, https://www.yaplakal.com/forum1/topic2816699.html потерпевшего крушение в Иркутской области , спасти не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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16.08.2024 08:22 Ответить
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16.08.2024 08:25 Ответить
А про стан шиї і спинних дисків у врятувавшихся нічого не повідомляють, а то тільки про можливі множинні переломи кінцівок зробили припущення.
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16.08.2024 08:39 Ответить
Приземлялися на ліс Тому й "поламалися" Навіть сибірська тайга - і та воює з кацапами!
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16.08.2024 10:19 Ответить
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16.08.2024 08:23 Ответить
Минув 3831 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 64!, броня 47, логістика 73!
Файні жнива і по техніці, і по чмонях.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 596 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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16.08.2024 08:36 Ответить
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16.08.2024 08:39 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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16.08.2024 08:42 Ответить
Цікаво було б порівняти інформацію по Владівостоку та Хайшеньвею. Чи зменшилась китайська діаспора відповідно до загальної тендеції? Чи навпаки?
Китай має довга пам'ять, він пам'ятає і дипломатичні угоди 300річної давнини і благовіщенську різню 100 річної.
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16.08.2024 09:13 Ответить
Колись переписувався з однокурсником Він на пенсії осів у Уссурійську Так ще в 2013-му писав : "У нас в Уссурийске сейчас редко увидишь славянское лицо Одни "косоглазые"!"
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16.08.2024 10:22 Ответить
Под Кореневым в Курской области разбита ещё одна колонна ВС РФ
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16.08.2024 09:15 Ответить
 
 