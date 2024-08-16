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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 596 950 осіб (+1330 за добу), 8496 танків, 16 461 артсистема, 16 927 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 596 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 596950 (+1330) осіб,
  • танків  ‒ 8496 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,
  • артилерійських систем – 16927 (+59) од,
  • РСЗВ  – 1159 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 922 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),
  • крилаті ракети  ‒ 2429 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2829 (+16)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 42 російські строковики зникли на Курщині з початку операції ЗСУ, - росЗМІ

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884) знищення (7166)


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Топ коментарі
+25
Одного летчика военного самолета Ту-22М3, https://www.yaplakal.com/forum1/topic2816699.html потерпевшего крушение в Иркутской области , спасти не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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16.08.2024 08:22
+23
Минув 3831 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 64!, броня 47, логістика 73!
Файні жнива і по техніці, і по чмонях.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 596 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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16.08.2024 08:36
+16
Под Кореневым в Курской области разбита ещё одна колонна ВС РФ
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16.08.2024 09:15
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Зворотній відлік - 3050 чумардосів до ювілею.

1330 за добу було і 16 листопада 23-го, на сьгодні це 9 добовий показник з початку війни.

Авто перетнули першу серпневу тисячу
Арта на сьогодні 808 стволів, є всі шанси на новий місячний рекорд
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16.08.2024 08:01 Відповісти
є шанс вже в понеділок зранку, 19.08.2024 року, святкувати черговий ювілей - 600 тис. харошіх сруцкіх ... , а вже в неділю 18-го буде ювілей арти - 17 тис.
Слава ЗСУ !!!
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16.08.2024 08:24 Відповісти
Это все математические игры учеников средних классов. Якщо ви цім переймаетесь. Порахуйте моб. запас кацапов, и назовите дату, когда закончится война. Есть цель, к которой мы движемся, и не важно сколько мы уже прошли километров.
Вас волнует сколько вы потратили кВт от дня установки счетчика?
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16.08.2024 08:53 Відповісти
мобілізаційний запас кацапів ми яскраво бачимо в КНР !!!
те саме, тільки в більших маштабах було, більше 80 років тому, в другій половині 1941 року, коли доблесні німецькі війська зільняли Україну, решти країни сходу Європу від червоної комуно нацистької чуми !!! у 2Світову на території срср, яка носить доволі тупу, міфічну, назву "вов", з червня по грудень 1941 року, німцям здалося 3,5 мільйона солдатів і офіцерів окупаційної, так званої "ррка", здалися без бою, з танками, артилерією, авто, боєкомплектом !!!


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16.08.2024 09:13 Відповісти
Батюшки-святы, мобзапасом нас начали стращать, ЯО уже не в тренде? Самим страшно ибо этому ЯО сколько же как и *****, а с таким воровством его не то что не обслуживали, пыль даже не протирали.

Цікавий перехід, відразу і не звернув уваги. Почав кацапською, потім типу українська Якщо ви цім переймаетесь. Порахуйте ...

***** - Україна 40 млн оркостан 140 млн співвідношення 1-3,5
Співвідношення по втратам 1-7
Кацапи вам срака як не крути, нас залишиться 20 мільйонів, а на болотах тільки жаби будуть квакать.
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16.08.2024 09:31 Відповісти
немає там на паРаші-мацковії і ніколи не було в 2020-22 роках 140 мільйонів !!! за рівнем споживання хліба на паРаші-мацковії на той час налічувалося 90-95 мільонів населення ... і то 50% там хронічні алкоголіки зі стажем від 12-15 років ...
зараз кількість вояків на полі бою не має великого значення, наприклад ракеті Хаймас з вольфрамовими кульками все одно скільки там кацапів зібралося 100 чи 1000 - усі будуть мертві !!! Україні потрібне постачання у достаній кількості ********, і тетільки ********, західної зброї ...
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16.08.2024 09:40 Відповісти
Ми порахували. І суспільство вирішило, що будемо воювати до останнього кацапа. Все зрозумів?

Обтєкай.
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16.08.2024 10:23 Відповісти
Одного летчика военного самолета Ту-22М3, https://www.yaplakal.com/forum1/topic2816699.html потерпевшего крушение в Иркутской области , спасти не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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16.08.2024 08:22 Відповісти
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16.08.2024 08:25 Відповісти
А про стан шиї і спинних дисків у врятувавшихся нічого не повідомляють, а то тільки про можливі множинні переломи кінцівок зробили припущення.
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16.08.2024 08:39 Відповісти
Приземлялися на ліс Тому й "поламалися" Навіть сибірська тайга - і та воює з кацапами!
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16.08.2024 10:19 Відповісти
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16.08.2024 08:23 Відповісти
Минув 3831 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 64!, броня 47, логістика 73!
Файні жнива і по техніці, і по чмонях.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 596 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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16.08.2024 08:36 Відповісти
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16.08.2024 08:39 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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16.08.2024 08:42 Відповісти
Цікаво було б порівняти інформацію по Владівостоку та Хайшеньвею. Чи зменшилась китайська діаспора відповідно до загальної тендеції? Чи навпаки?
Китай має довга пам'ять, він пам'ятає і дипломатичні угоди 300річної давнини і благовіщенську різню 100 річної.
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16.08.2024 09:13 Відповісти
Колись переписувався з однокурсником Він на пенсії осів у Уссурійську Так ще в 2013-му писав : "У нас в Уссурийске сейчас редко увидишь славянское лицо Одни "косоглазые"!"
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16.08.2024 10:22 Відповісти
Под Кореневым в Курской области разбита ещё одна колонна ВС РФ
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16.08.2024 09:15 Відповісти
 
 