Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 596 950 осіб (+1330 за добу), 8496 танків, 16 461 артсистема, 16 927 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 596 950 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 596950 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8496 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,
- артилерійських систем – 16927 (+59) од,
- РСЗВ – 1159 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 922 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2429 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2829 (+16)
Топ коментарі
+25 віктор федорович #394174
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+23 Qq Qqq #455433
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1330 за добу було і 16 листопада 23-го, на сьгодні це 9 добовий показник з початку війни.
Авто перетнули першу серпневу тисячу
Арта на сьогодні 808 стволів, є всі шанси на новий місячний рекорд
Слава ЗСУ !!!
Вас волнует сколько вы потратили кВт от дня установки счетчика?
те саме, тільки в більших маштабах було, більше 80 років тому, в другій половині 1941 року, коли доблесні німецькі війська зільняли Україну, решти країни сходу Європу від червоної комуно нацистької чуми !!! у 2Світову на території срср, яка носить доволі тупу, міфічну, назву "вов", з червня по грудень 1941 року, німцям здалося 3,5 мільйона солдатів і офіцерів окупаційної, так званої "ррка", здалися без бою, з танками, артилерією, авто, боєкомплектом !!!
Цікавий перехід, відразу і не звернув уваги. Почав кацапською, потім типу українська Якщо ви цім переймаетесь. Порахуйте ...
***** - Україна 40 млн оркостан 140 млн співвідношення 1-3,5
Співвідношення по втратам 1-7
Кацапи вам срака як не крути, нас залишиться 20 мільйонів, а на болотах тільки жаби будуть квакать.
зараз кількість вояків на полі бою не має великого значення, наприклад ракеті Хаймас з вольфрамовими кульками все одно скільки там кацапів зібралося 100 чи 1000 - усі будуть мертві !!! Україні потрібне постачання у достаній кількості ********, і тетільки ********, західної зброї ...
Обтєкай.
200!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 64!, броня 47, логістика 73!
Файні жнива і по техніці, і по чмонях.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 596 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Китай має довга пам'ять, він пам'ятає і дипломатичні угоди 300річної давнини і благовіщенську різню 100 річної.