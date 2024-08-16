Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 596 950 осіб (+1330 за добу), 8496 танків, 16 461 артсистема, 16 927 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 596 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 596950 (+1330) осіб,

танків ‒ 8496 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,

артилерійських систем – 16927 (+59) од,

РСЗВ – 1159 (+5) од,

засоби ППО ‒ 922 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),

крилаті ракети ‒ 2429 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2829 (+16)

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