1917 служащих системы МВД сейчас находятся в российском плену, - Клименко

В российском плену сейчас находятся 1917 военнослужащих и работников системы МВД находятся в плену. Уже освобождены 699 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом во время совместного брифинга с представителями Минобороны Украины, СБУ, ГУР, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, ВСУ и уполномоченным ВР по правам человека заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"На сегодня могу сказать, что 1917 военнослужащих и работников системы МВД находятся в плену. 1368 пленных героев - это защитники "Азовстали". Освободили мы 699 человек - и это тоже огромная работа", - отметил министр.

Клименко проинформировал, что 72% украинских героев снова возвращаются в строй.

"Мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь - медицинская и психологическая реабилитация должна работать на них", - сказал глава МВД.

По его словам, процесс будет происходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Также читайте: В ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ, - Лубинец