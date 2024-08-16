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1917 служащих системы МВД сейчас находятся в российском плену, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

В российском плену сейчас находятся 1917 военнослужащих и работников системы МВД находятся в плену. Уже освобождены 699 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом во время совместного брифинга с представителями Минобороны Украины, СБУ, ГУР, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, ВСУ и уполномоченным ВР по правам человека заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"На сегодня могу сказать, что 1917 военнослужащих и работников системы МВД находятся в плену. 1368 пленных героев - это защитники "Азовстали". Освободили мы 699 человек - и это тоже огромная работа", - отметил министр.

Клименко проинформировал, что 72% украинских героев снова возвращаются в строй.

"Мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь - медицинская и психологическая реабилитация должна работать на них", - сказал глава МВД.

По его словам, процесс будет происходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Также читайте: В ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ, - Лубинец

Автор: 

военнопленные (1053) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+15
Пишуть, що з Покровська менти вже розбіглись. Бо їх же не готували до опору рашистам, не то що трактористів, вчених, економістів ...

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16.08.2024 12:40
+13
Думаю, не в полоні, а на службі.
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16.08.2024 12:34
+7
То вони десь поховалися , чекаючи нових хазяїв.
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16.08.2024 13:01
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Думаю, не в полоні, а на службі.
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16.08.2024 12:34 Ответить
Бовдур! Азов теж знаходиться у системі МВС.
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16.08.2024 16:30 Ответить
Пишуть, що з Покровська менти вже розбіглись. Бо їх же не готували до опору рашистам, не то що трактористів, вчених, економістів ...

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16.08.2024 12:40 Ответить
То вони десь поховалися , чекаючи нових хазяїв.
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16.08.2024 13:01 Ответить
"у ніх савсєм другіє задачі"
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16.08.2024 14:20 Ответить
МВД мають картбланш від ЗСУ -гребіть в Курську НР,допомагайте армії підтримувати лад,вишукуйте кацапоагентів,допомагайте збільшувати обмінний фонд.
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16.08.2024 12:44 Ответить
а бусы на кого оставить???
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16.08.2024 13:04 Ответить
Писали на цензорі про мента, жінка якого отримувала гроші, за як би у полоні був, а він і не у полоні, добре хоч не на службі у собак кацапських.
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16.08.2024 12:47 Ответить
менти здалися першими?
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16.08.2024 12:47 Ответить
мусор є мусор до нього поваги нуль, але НГУ теж до мусарні підпорядковується.
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16.08.2024 13:17 Ответить
ти сепар, провокатор чи просто мудак ? не міряй усіх по собі
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16.08.2024 14:39 Ответить
Морпіхи у Маріуполі здалися у полон, тому що попали у оточення, та залишилися без *********** та їжі, завдяки " мудрому" командуванню ОК "Південь" та вище. Ще на "Азов" почни бочку котити.
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16.08.2024 14:43 Ответить
Перешли на сторону Москови.
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16.08.2024 13:26 Ответить
міністр внутрішніх ухилянтів
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16.08.2024 14:19 Ответить
В якому полоні? Вони всі майже всім складом міняли форму і переходили на той бік. Є дані, що відмовилися одиниці.
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16.08.2024 15:04 Ответить
В системі мвс,-нгу й дпсу
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16.08.2024 15:54 Ответить
Звісно,главмєнт не зазначив,скільки серед тих 1917 безпосередньо мєнтів,крім нациків і погранців.
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16.08.2024 15:52 Ответить
 
 