1917 службовців системи МВС наразі перебувають у російському полоні, - Клименко

У російському полоні наразі перебувають 1917 військовослужбовців та працівників системи МВС перебувають у полоні. Вже звільнено 699 людей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це під час спільного брифінгу з представниками Міноборони України, СБУ, ГУР, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ЗСУ і уповноваженим ВР із прав людини заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На сьогодні можу сказати, що 1917 військовослужбовців та працівників системи МВС перебувають у полоні. 1368 полонених героїв - це захисники "Азовсталі". Звільнили ми 699 людей - і це теж величезна робота", – зазначив міністр.

Клименко поінформував, що 72% українських героїв знову повертаються у стрій.

"Ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації. Військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну допомогу - медична та психологічна реабілітація має працювати на них", – сказав очільник МВС.

За його словами, процес відбуватиметься також через осередки соціальних працівників, які будуть працювати в кожній військовій частині Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

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