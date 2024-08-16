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1917 службовців системи МВС наразі перебувають у російському полоні, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

У російському полоні наразі перебувають 1917 військовослужбовців та працівників системи МВС перебувають у полоні. Вже звільнено  699 людей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це під час спільного брифінгу з представниками Міноборони України, СБУ, ГУР, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ЗСУ і уповноваженим ВР із прав людини заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На сьогодні можу сказати, що 1917 військовослужбовців та працівників системи МВС перебувають у полоні. 1368 полонених героїв - це захисники "Азовсталі". Звільнили ми 699 людей - і це теж величезна робота", – зазначив міністр.

Клименко поінформував, що 72% українських героїв знову повертаються у стрій.

"Ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації. Військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну допомогу - медична та психологічна реабілітація має працювати на них", – сказав очільник МВС.

За його словами, процес відбуватиметься також через осередки соціальних працівників, які будуть працювати в кожній військовій частині Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду: "За минулі три доби – особливо результативно". ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (913) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+15
Пишуть, що з Покровська менти вже розбіглись. Бо їх же не готували до опору рашистам, не то що трактористів, вчених, економістів ...

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16.08.2024 12:40
+13
Думаю, не в полоні, а на службі.
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16.08.2024 12:34
+7
То вони десь поховалися , чекаючи нових хазяїв.
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16.08.2024 13:01
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Думаю, не в полоні, а на службі.
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16.08.2024 12:34 Відповісти
Бовдур! Азов теж знаходиться у системі МВС.
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16.08.2024 16:30 Відповісти
Пишуть, що з Покровська менти вже розбіглись. Бо їх же не готували до опору рашистам, не то що трактористів, вчених, економістів ...

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16.08.2024 12:40 Відповісти
То вони десь поховалися , чекаючи нових хазяїв.
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16.08.2024 13:01 Відповісти
"у ніх савсєм другіє задачі"
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16.08.2024 14:20 Відповісти
МВД мають картбланш від ЗСУ -гребіть в Курську НР,допомагайте армії підтримувати лад,вишукуйте кацапоагентів,допомагайте збільшувати обмінний фонд.
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16.08.2024 12:44 Відповісти
а бусы на кого оставить???
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16.08.2024 13:04 Відповісти
Писали на цензорі про мента, жінка якого отримувала гроші, за як би у полоні був, а він і не у полоні, добре хоч не на службі у собак кацапських.
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16.08.2024 12:47 Відповісти
менти здалися першими?
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16.08.2024 12:47 Відповісти
мусор є мусор до нього поваги нуль, але НГУ теж до мусарні підпорядковується.
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16.08.2024 13:17 Відповісти
ти сепар, провокатор чи просто мудак ? не міряй усіх по собі
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16.08.2024 14:39 Відповісти
Морпіхи у Маріуполі здалися у полон, тому що попали у оточення, та залишилися без *********** та їжі, завдяки " мудрому" командуванню ОК "Південь" та вище. Ще на "Азов" почни бочку котити.
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16.08.2024 14:43 Відповісти
Перешли на сторону Москови.
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16.08.2024 13:26 Відповісти
міністр внутрішніх ухилянтів
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16.08.2024 14:19 Відповісти
В якому полоні? Вони всі майже всім складом міняли форму і переходили на той бік. Є дані, що відмовилися одиниці.
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16.08.2024 15:04 Відповісти
В системі мвс,-нгу й дпсу
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16.08.2024 15:54 Відповісти
Звісно,главмєнт не зазначив,скільки серед тих 1917 безпосередньо мєнтів,крім нациків і погранців.
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16.08.2024 15:52 Відповісти
 
 