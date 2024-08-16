Масштабный сбой в электроснабжении произошел в Приморском крае РФ: нет света, перебои в работе банкоматов, светофоров, электричек

В Приморском крае РФ сегодня, 16 августа, произошел масштабный сбой в подаче электричества. Жители жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Как передает Цензор НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на СМИ и телеграм-каналы.

Как сообщили в правительстве региона, отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРМК), и специалисты уже ведут восстановительные работы.

"Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы - примерно час", - сообщили местные власти.

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Предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС, сообщили в ДРМК.

Отключения света зафиксированы во Владивостоке, Надеждинске, Фокине, Знаходке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах. В регионе остановились электрички, жители жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

О перебоях в работе мобильной связи проекту Сибирь. Реалии рассказали жители Владивостока. По их словам, проблемы возникли в нескольких районах. В городе, как отмечается, перестали работать банкоматы, светофоры, остановились электрички. Энергоснабжающие организации получили 2,5 тысяч жалоб от местных пользователей.

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