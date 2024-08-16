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Масштабный сбой в электроснабжении произошел в Приморском крае РФ: нет света, перебои в работе банкоматов, светофоров, электричек

енергетика,електроенергія,енергосектор

В Приморском крае РФ сегодня, 16 августа, произошел масштабный сбой в подаче электричества. Жители жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Как передает Цензор НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на СМИ и телеграм-каналы.

Как сообщили в правительстве региона, отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРМК), и специалисты уже ведут восстановительные работы.

"Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы - примерно час", - сообщили местные власти.

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Предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС, сообщили в ДРМК.

Отключения света зафиксированы во Владивостоке, Надеждинске, Фокине, Знаходке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах. В регионе остановились электрички, жители жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

О перебоях в работе мобильной связи проекту Сибирь. Реалии рассказали жители Владивостока. По их словам, проблемы возникли в нескольких районах. В городе, как отмечается, перестали работать банкоматы, светофоры, остановились электрички. Энергоснабжающие организации получили 2,5 тысяч жалоб от местных пользователей.

Читайте: Миллионы россиян остались без света из-за аварийного отключения энергоблока АЭС

Автор: 

россия (95402) Тарифы на электроэнергию (2163) обесточивание (55)


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В Приморье, где я провел изрядную часть свой жизни, тамошние энергетики провели учения по ликвидации масштабной аварии на энергосетях, точнее «тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи». Видимо, чтобы учения выглядели достовернее, как там у военных это называется - «условия, максимально приближенные к боевым», отключили-таки эту линию, а потом она не включилась. Положили всю энергетику в крае, полностью обесточив регион. Ничего не работало - связь, транспорт, все буквально. Ни в какой реально чрезвычайной ситуации (а я их там повидал будь здоров) такого отродясь не бывало. Тайфун, снегопад или налет авиации НАТО не справился бы лучше.

Кто, ***, валенки на пульт поставил?

https://t.me/voinasordoy/3099 Ауслендер
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16.08.2024 14:18 Ответить
супер ...
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16.08.2024 15:31 Ответить
Поклавши руку на серце, скажіть чесно, ну от на/уя їм світло?
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16.08.2024 14:20 Ответить
А шо случілось?!
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16.08.2024 14:21 Ответить
кацапи тренуються жити без е/е

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16.08.2024 14:26 Ответить
Віддати ті землі китайозам або японцям, бо кацапня їх тільки засирає...
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16.08.2024 15:04 Ответить
Краще японцям. Китайці нічим не краще років.
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17.08.2024 14:35 Ответить
 
 