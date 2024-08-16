Масштабний збій в електропостачанні стався у Приморському краї РФ: немає світла, перебої в роботі банкоматів, світлофорів, електричок
У Приморському краї РФ сьогодні, 16 серпня, стався масштабний збій у подачі електрики. Мешканці скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.
Як передає Цензор НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на ЗМІ та телеграм-канали.
Як повідомили в уряді регіону, відключилася енергія на мережах Далекосхідної розподільної мережевої компанії (ДРМК), і фахівці вже ведуть відновлювальні роботи.
"Вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає, розрахунковий час усунення проблеми - приблизно година", - повідомила місцева влада.
Попередня причина відключення електроенергії у Примор'ї – технологічне порушення роботи обладнання Приморської ДРЕС, повідомили у ДРМК.
Відключення світла зафіксовано у Владивостоці, Надеждинську, Фокіні, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах. У регіоні зупинилися електрички, мешканці скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.
Про перебої у роботі мобільного зв'язку проєкту Сибір. Реалії розповіли жителі Владивостока. За їхніми словами, проблеми виникли у кількох районах. У місті, як зазначається, перестали працювати банкомати, світлофори, зупинилися електрички. Енергопостачальні організації отримали 2,5 тисяч скарг від місцевих користувачів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто, ***, валенки на пульт поставил?
https://t.me/voinasordoy/3099 Ауслендер