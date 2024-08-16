Масштабний збій в електропостачанні стався у Приморському краї РФ: немає світла, перебої в роботі банкоматів, світлофорів, електричок

У Приморському краї РФ сьогодні, 16 серпня, стався масштабний збій у подачі електрики. Мешканці скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.

Як передає Цензор НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на ЗМІ та телеграм-канали.

Як повідомили в уряді регіону, відключилася енергія на мережах Далекосхідної розподільної мережевої компанії (ДРМК), і фахівці вже ведуть відновлювальні роботи.

"Вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає, розрахунковий час усунення проблеми - приблизно година", - повідомила місцева влада.

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Попередня причина відключення електроенергії у Примор'ї – технологічне порушення роботи обладнання Приморської ДРЕС, повідомили у ДРМК.

Відключення світла зафіксовано у Владивостоці, Надеждинську, Фокіні, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах. У регіоні зупинилися електрички, мешканці скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.

Про перебої у роботі мобільного зв'язку проєкту Сибір. Реалії розповіли жителі Владивостока. За їхніми словами, проблеми виникли у кількох районах. У місті, як зазначається, перестали працювати банкомати, світлофори, зупинилися електрички. Енергопостачальні організації отримали 2,5 тисяч скарг від місцевих користувачів.

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