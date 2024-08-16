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Масштабний збій в електропостачанні стався у Приморському краї РФ: немає світла, перебої в роботі банкоматів, світлофорів, електричок

енергетика,електроенергія,енергосектор

У Приморському краї РФ сьогодні, 16 серпня, стався масштабний збій у подачі електрики. Мешканці скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.

Як передає Цензор НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на ЗМІ та телеграм-канали.

Як повідомили в уряді регіону, відключилася енергія на мережах Далекосхідної розподільної мережевої компанії (ДРМК), і фахівці вже ведуть відновлювальні роботи.

"Вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає, розрахунковий час усунення проблеми - приблизно година", - повідомила місцева влада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії в Україні зростає, але відключень поки немає

Попередня причина відключення електроенергії у Примор'ї – технологічне порушення роботи обладнання Приморської ДРЕС, повідомили у ДРМК.

Відключення світла зафіксовано у Владивостоці, Надеждинську, Фокіні, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах. У регіоні зупинилися електрички, мешканці скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.

Про перебої у роботі мобільного зв'язку проєкту Сибір. Реалії розповіли жителі Владивостока. За їхніми словами, проблеми виникли у кількох районах. У місті, як зазначається, перестали працювати банкомати, світлофори, зупинилися електрички. Енергопостачальні організації отримали 2,5 тисяч скарг від місцевих користувачів.

Читайте: Мільйони росіян залишились без світла через аварійне відключення енергоблоку АЕС

Автор: 

росія (64984) електроенергія (6182) знеструмлення (63)


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В Приморье, где я провел изрядную часть свой жизни, тамошние энергетики провели учения по ликвидации масштабной аварии на энергосетях, точнее «тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи». Видимо, чтобы учения выглядели достовернее, как там у военных это называется - «условия, максимально приближенные к боевым», отключили-таки эту линию, а потом она не включилась. Положили всю энергетику в крае, полностью обесточив регион. Ничего не работало - связь, транспорт, все буквально. Ни в какой реально чрезвычайной ситуации (а я их там повидал будь здоров) такого отродясь не бывало. Тайфун, снегопад или налет авиации НАТО не справился бы лучше.

Кто, ***, валенки на пульт поставил?

https://t.me/voinasordoy/3099 Ауслендер
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16.08.2024 14:18 Відповісти
супер ...
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16.08.2024 15:31 Відповісти
Поклавши руку на серце, скажіть чесно, ну от на/уя їм світло?
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16.08.2024 14:20 Відповісти
А шо случілось?!
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16.08.2024 14:21 Відповісти
кацапи тренуються жити без е/е

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16.08.2024 14:26 Відповісти
Віддати ті землі китайозам або японцям, бо кацапня їх тільки засирає...
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16.08.2024 15:04 Відповісти
Краще японцям. Китайці нічим не краще років.
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17.08.2024 14:35 Відповісти
 
 