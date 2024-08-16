В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
Вечером 16 августа в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - говорится в сообщении.
Через 27 минут в Киеве и области раздался отбой.
По состоянию на 19.49 отбой объявлен в остальных областях.
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