У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
Увечері 16 серпня в низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!", - йдеться в повідомленні.
Через 27 хвилин у Києві та області пролунав відбій.
Станом на 19.49 відбій оголошено в решті областей.
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