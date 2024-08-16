УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11288 відвідувачів онлайн
Новини
1 055 0

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Увечері 16 серпня в низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ППО збила 5 БПЛА, які РФ запустила по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Через 27 хвилин у Києві та області пролунав відбій.

Станом на 19.49 відбій оголошено в решті областей.

Автор: 

Повітряні сили (2608) повітряна тривога (909)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 