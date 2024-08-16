У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Увечері 16 серпня в низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!", - йдеться в повідомленні.

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Через 27 хвилин у Києві та області пролунав відбій.

Станом на 19.49 відбій оголошено в решті областей.