В Румынии найдено оружие, которое беглецы отобрали у украинского пограничника

В Румынии нашли оружие, которое трое беглых украинцев отобрали у украинского военнослужащего из состава пограничного наряда на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, которые участвовали в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", - рассказали в румынской полиции.

Как отмечается, оружие без зарядного устройства и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.

"Позже украинские власти сообщили нам, что нашли на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", - сообщила полиция.

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Напомним, в пятницу, 16 августа, полиция румынского уезда Сату-Маре, который расположен у границы с Венгрией и Украиной, сообщила о задержании двух граждан Украины. Они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.

Позже представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов - румынские полицейские.