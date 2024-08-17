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В Румынии найдено оружие, которое беглецы отобрали у украинского пограничника

Затримання українців у Румунії

В Румынии нашли оружие, которое трое беглых украинцев отобрали у украинского военнослужащего из состава пограничного наряда на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, которые участвовали в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", - рассказали в румынской полиции.

Как отмечается, оружие без зарядного устройства и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.

"Позже украинские власти сообщили нам, что нашли на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", - сообщила полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, зашедших через границу: они якобы попросили "политического убежища". ВИДЕО

Напомним, в пятницу, 16 августа, полиция румынского уезда Сату-Маре, который расположен у границы с Венгрией и Украиной, сообщила о задержании двух граждан Украины. Они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.

Позже представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов - румынские полицейские.

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граница (5260) оружие (10202) пограничники (1569) Румыния (1088)


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Топ комментарии
+14
Тоб то
напад на військового із зброєю під час воєнного стану.
Зараз прибіжать ростролі і корисні ідоти іх вереском, про то, що " зброю застосовувати ніззя, мальчіки трусіки ********"
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17.08.2024 10:22
+12
Який стан?Вайна?Нема війни,гроші ******* мільярдами,за що повинен бути розтріл по законам выйни!!
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17.08.2024 10:25
+9
Яж забув,гроші *******,то ж ІПСО,ну забув,каюсь,вибач
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17.08.2024 10:37
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Правила форума Совет форумчан
Тоб то
напад на військового із зброєю під час воєнного стану.
Зараз прибіжать ростролі і корисні ідоти іх вереском, про то, що " зброю застосовувати ніззя, мальчіки трусіки ********"
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17.08.2024 10:22 Ответить
Який стан?Вайна?Нема війни,гроші ******* мільярдами,за що повинен бути розтріл по законам выйни!!
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17.08.2024 10:25 Ответить
Рюзкє, стуль дзюбок...
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17.08.2024 10:35 Ответить
Яж забув,гроші *******,то ж ІПСО,ну забув,каюсь,вибач
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17.08.2024 10:37 Ответить
а що це був за наряд із однієї людини?
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17.08.2024 10:33 Ответить
мало розумних людей,нажаль
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17.08.2024 10:38 Ответить
Бажаєш перевірити на собі дію тільки однієї одиниці вогнепальної зброї ?
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17.08.2024 10:54 Ответить
на нулі по мені стріляли із всього, так що уже перевірив
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17.08.2024 11:33 Ответить
По одному ходять коли гроші беруть, щоб інші не бачили. Очевидно в ціні не зійшлись.
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17.08.2024 14:20 Ответить
прикордонники стріляти не вміють, чи що?
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17.08.2024 10:24 Ответить
уяви, куку, що ти прикордонник. стоїш такий з автоматом, а до тебе пара-трійка якихось ******* прямують. твої дії?
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17.08.2024 10:33 Ответить
хоть ти і куку, але правильно мислиш тоді якого кукуя те чудо з автоматом саме припхалося до ******* і віддало автомата? вого покаране якось?
і до чого тоді ти мямлив про коліна?
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17.08.2024 10:42 Ответить
того, шо воно - ЗА тих *******, воно ЗА таких прикордонників-хабарників, воно ПРОТИ тих прикордонників, що виконують свої обов'язки і можуть пристрелити
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17.08.2024 10:49 Ответить
це був твій родич теж куку? що про коліна скажеш?
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17.08.2024 11:17 Ответить
Зеленський відкрив скриню Пандори. Тцк дали зрозуміти що в країні хто сильний той і прав. Або гроші або в бусик і ти в ліпшому випадку епілєптік.
Ну а сила в кого? В кого зброя в руках. От і все. Або Закон, або Поняття.
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17.08.2024 10:36 Ответить
Та скриня ніколи і не зачинялась. Споконвіку за бабло любі питання вирішувались. Абсолютно любі. Просто зараз це все назовні виперло.
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17.08.2024 14:24 Ответить
******* потрібно було підарів шо переходили кордон! бачу військові навички як зброю відбирати є! хай ******** на фронт уйобки!
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17.08.2024 10:38 Ответить
Міце для коментарів на тему "Пачіму вмєста міня далжни служить другіє"
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17.08.2024 10:38 Ответить
"яженєлохкакайто" "янікамінічєвонєдолжен" "налогі платят только лохі" "права-права-права-ко-ко-ко" "пачєму ето я нє могу просто дать взятку даішніку, как раньше, нормально же жилі - а тєпєрь, сволочі такіє взяткі дєрут, что простома рабатягі оні нє по карману. Я тоже хочу просто дать хабаря, но нє могу." "Кто не бєрьот взяткі і нє пйот - сволочь, сам нє живьот і другім нє дайот"
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17.08.2024 10:58 Ответить
Що це за прикордонник такий, що в нього зброю забрали? Кордон на замку?
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17.08.2024 10:47 Ответить
Був такий старий анекдот: Чому тебе в прикордонники взяли? - А у мене голова на пеньок схожа (хорошо для маскування)
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17.08.2024 10:50 Ответить
А мені ось це сподобалося:
"зброю без зарядного пристрою та набоїв" - бластер мабуть
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17.08.2024 10:53 Ответить
розшифрую - казли укралі магазін патронов, трі! кожаную куртку і три блока сігарєт, два, ой, трідцать!! ну і бабло фальшивоє далі, а я пока щітал, то даже труси укралі, трі!!!11 нєт, а вот за Айфон найду і накажу наводчіка нашего, он гаваріл шо проста давєсті да Тіси, а ані даже как там, патрони укралі, ТРІ!!! трі тисячі, вот!
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17.08.2024 12:23 Ответить
До калаша стара зарядка від Нокії підходить. )
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17.08.2024 14:26 Ответить
А що таке "зарядний пристрій"? - Затворна рама?
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17.08.2024 11:13 Ответить
Скоріш за все магазин
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17.08.2024 11:24 Ответить
Зарядка для смартфона. НА 25 Вт. З кобелем.
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17.08.2024 12:19 Ответить
Це фантастика. Мігрантам зброя для переходу геть зайва. Тому це, я би розцінював це як затяжну інсцинуацію порушення
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17.08.2024 11:20 Ответить
може не сторгувались?? не відкидаєш таку версію?
яка нафіг взагалі зброя їм треба шоб здатись румунам?? максимум в кишені "зарядний пристрій" - це пояснюється так - На нас напал боєвік Зєлєнскава, вах памагітє, я щиро хочу в Іспанію, ой, тоєсть, памагітє, Іслама іради лішают!!1111
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17.08.2024 12:27 Ответить
Щось попутали. Я теж думаю, що зброя тут нідочого
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17.08.2024 15:39 Ответить
так я і за що кажу.
за що і написав, погранюги певно не добазарились з мігрантами і були ..... пара фінгалів це теж дуже добра проекція для продвіженія по службі - типу билися з бйовиками, просто програли
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17.08.2024 15:49 Ответить
Хабарнику не заплатили,ще й зброю забрали .На кому більша провина,на хабарнику чи порушниках кордону???
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17.08.2024 11:28 Ответить
Думаю, діло було так.
Ці "українці" - це наші румуни з прикордоння. Їхали собі на авто. Ну їздять (і їздили) - туди/сюди. Прикордонники всі в курсі - закривають на це очі (задурно чи ні - не скажу).
А тут знайшовся один (може новенький, може пришелепкуватий) - став на стражі "закону" (якого не існує) - ну надавали потиличників, забрали зброю (щоб часом вслід не стрельнув) та й поїхали. Зброю по частинам порозкидали. Що там румуни типу "знайшли"? - та він сам показав, де автомат викинув.
Просто справа набула розголосу - і румуни мусіли вже "підключитися" (хоча вони теж в курсі).
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17.08.2024 11:30 Ответить
Я ж і кажу - "нарушитєлі" пароль забули.
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17.08.2024 11:49 Ответить
Тих, що Тису перепливають-в морську піхоту ,тих що зброю відбирають - в спецназ.
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17.08.2024 12:24 Ответить
Втікачі!? А звідки втекли?
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17.08.2024 15:19 Ответить
 
 