В Румынии найдено оружие, которое беглецы отобрали у украинского пограничника
В Румынии нашли оружие, которое трое беглых украинцев отобрали у украинского военнослужащего из состава пограничного наряда на Закарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, которые участвовали в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", - рассказали в румынской полиции.
Как отмечается, оружие без зарядного устройства и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.
"Позже украинские власти сообщили нам, что нашли на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", - сообщила полиция.
Напомним, в пятницу, 16 августа, полиция румынского уезда Сату-Маре, который расположен у границы с Венгрией и Украиной, сообщила о задержании двух граждан Украины. Они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.
Позже представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов - румынские полицейские.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
напад на військового із зброєю під час воєнного стану.
Зараз прибіжать ростролі і корисні ідоти іх вереском, про то, що " зброю застосовувати ніззя, мальчіки трусіки ********"
і до чого тоді ти мямлив про коліна?
Ну а сила в кого? В кого зброя в руках. От і все. Або Закон, або Поняття.
"зброю без зарядного пристрою та набоїв" - бластер мабуть
яка нафіг взагалі зброя їм треба шоб здатись румунам?? максимум в кишені "зарядний пристрій" - це пояснюється так - На нас напал боєвік Зєлєнскава, вах памагітє, я щиро хочу в Іспанію, ой, тоєсть, памагітє, Іслама іради лішают!!1111
за що і написав, погранюги певно не добазарились з мігрантами і були ..... пара фінгалів це теж дуже добра проекція для продвіженія по службі - типу билися з бйовиками, просто програли
Ці "українці" - це наші румуни з прикордоння. Їхали собі на авто. Ну їздять (і їздили) - туди/сюди. Прикордонники всі в курсі - закривають на це очі (задурно чи ні - не скажу).
А тут знайшовся один (може новенький, може пришелепкуватий) - став на стражі "закону" (якого не існує) - ну надавали потиличників, забрали зброю (щоб часом вслід не стрельнув) та й поїхали. Зброю по частинам порозкидали. Що там румуни типу "знайшли"? - та він сам показав, де автомат викинув.
Просто справа набула розголосу - і румуни мусіли вже "підключитися" (хоча вони теж в курсі).