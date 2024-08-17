У Румунії знайдено зброю, яку втікачі відібрали в українського прикордонника

У Румунії знайшли зброю, яку троє українців-утікачів відібрали в українського військовослужбовця зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", – розповіли в румунській поліції.

Як зазначається, зброю без зарядного пристрою та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.

"Пізніше українська влада повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", – повідомила поліція.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 16 серпня, поліція румунського повіту Сату-Маре, що розташований біля кордону з Угорщиною та Україною, повідомила про затримання двох громадян України. Вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.

Пізніше речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.