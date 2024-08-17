У Румунії знайдено зброю, яку втікачі відібрали в українського прикордонника
У Румунії знайшли зброю, яку троє українців-утікачів відібрали в українського військовослужбовця зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", – розповіли в румунській поліції.
Як зазначається, зброю без зарядного пристрою та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.
"Пізніше українська влада повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", – повідомила поліція.
Нагадаємо, у п’ятницю, 16 серпня, поліція румунського повіту Сату-Маре, що розташований біля кордону з Угорщиною та Україною, повідомила про затримання двох громадян України. Вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.
Пізніше речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.
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напад на військового із зброєю під час воєнного стану.
Зараз прибіжать ростролі і корисні ідоти іх вереском, про то, що " зброю застосовувати ніззя, мальчіки трусіки ********"
і до чого тоді ти мямлив про коліна?
Ну а сила в кого? В кого зброя в руках. От і все. Або Закон, або Поняття.
"зброю без зарядного пристрою та набоїв" - бластер мабуть
яка нафіг взагалі зброя їм треба шоб здатись румунам?? максимум в кишені "зарядний пристрій" - це пояснюється так - На нас напал боєвік Зєлєнскава, вах памагітє, я щиро хочу в Іспанію, ой, тоєсть, памагітє, Іслама іради лішают!!1111
за що і написав, погранюги певно не добазарились з мігрантами і були ..... пара фінгалів це теж дуже добра проекція для продвіженія по службі - типу билися з бйовиками, просто програли
Ці "українці" - це наші румуни з прикордоння. Їхали собі на авто. Ну їздять (і їздили) - туди/сюди. Прикордонники всі в курсі - закривають на це очі (задурно чи ні - не скажу).
А тут знайшовся один (може новенький, може пришелепкуватий) - став на стражі "закону" (якого не існує) - ну надавали потиличників, забрали зброю (щоб часом вслід не стрельнув) та й поїхали. Зброю по частинам порозкидали. Що там румуни типу "знайшли"? - та він сам показав, де автомат викинув.
Просто справа набула розголосу - і румуни мусіли вже "підключитися" (хоча вони теж в курсі).