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У Румунії знайдено зброю, яку втікачі відібрали в українського прикордонника

Затримання українців у Румунії

У Румунії знайшли зброю, яку троє українців-утікачів відібрали в українського військовослужбовця зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", – розповіли в румунській поліції.

Як зазначається, зброю без зарядного пристрою та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.

"Пізніше українська влада повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", – повідомила поліція.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Румунії затримала озброєних українців, що зайшли через кордон: вони нібито попросили "політичного притулку". ВIДЕО

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 серпня, поліція румунського повіту Сату-Маре, що розташований біля кордону з Угорщиною та Україною, повідомила про затримання двох громадян України. Вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.

Пізніше речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.

Автор: 

кордон (4754) зброя (7442) прикордонники (1095) Румунія (1158)


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Топ коментарі
+14
Тоб то
напад на військового із зброєю під час воєнного стану.
Зараз прибіжать ростролі і корисні ідоти іх вереском, про то, що " зброю застосовувати ніззя, мальчіки трусіки ********"
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17.08.2024 10:22
+12
Який стан?Вайна?Нема війни,гроші ******* мільярдами,за що повинен бути розтріл по законам выйни!!
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17.08.2024 10:25
+9
Яж забув,гроші *******,то ж ІПСО,ну забув,каюсь,вибач
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17.08.2024 10:37
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Тоб то
напад на військового із зброєю під час воєнного стану.
Зараз прибіжать ростролі і корисні ідоти іх вереском, про то, що " зброю застосовувати ніззя, мальчіки трусіки ********"
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17.08.2024 10:22 Відповісти
Який стан?Вайна?Нема війни,гроші ******* мільярдами,за що повинен бути розтріл по законам выйни!!
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17.08.2024 10:25 Відповісти
Рюзкє, стуль дзюбок...
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17.08.2024 10:35 Відповісти
Яж забув,гроші *******,то ж ІПСО,ну забув,каюсь,вибач
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17.08.2024 10:37 Відповісти
а що це був за наряд із однієї людини?
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17.08.2024 10:33 Відповісти
мало розумних людей,нажаль
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17.08.2024 10:38 Відповісти
Бажаєш перевірити на собі дію тільки однієї одиниці вогнепальної зброї ?
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17.08.2024 10:54 Відповісти
на нулі по мені стріляли із всього, так що уже перевірив
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17.08.2024 11:33 Відповісти
По одному ходять коли гроші беруть, щоб інші не бачили. Очевидно в ціні не зійшлись.
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17.08.2024 14:20 Відповісти
прикордонники стріляти не вміють, чи що?
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17.08.2024 10:24 Відповісти
уяви, куку, що ти прикордонник. стоїш такий з автоматом, а до тебе пара-трійка якихось ******* прямують. твої дії?
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17.08.2024 10:33 Відповісти
хоть ти і куку, але правильно мислиш тоді якого кукуя те чудо з автоматом саме припхалося до ******* і віддало автомата? вого покаране якось?
і до чого тоді ти мямлив про коліна?
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17.08.2024 10:42 Відповісти
того, шо воно - ЗА тих *******, воно ЗА таких прикордонників-хабарників, воно ПРОТИ тих прикордонників, що виконують свої обов'язки і можуть пристрелити
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17.08.2024 10:49 Відповісти
це був твій родич теж куку? що про коліна скажеш?
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17.08.2024 11:17 Відповісти
Зеленський відкрив скриню Пандори. Тцк дали зрозуміти що в країні хто сильний той і прав. Або гроші або в бусик і ти в ліпшому випадку епілєптік.
Ну а сила в кого? В кого зброя в руках. От і все. Або Закон, або Поняття.
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17.08.2024 10:36 Відповісти
Та скриня ніколи і не зачинялась. Споконвіку за бабло любі питання вирішувались. Абсолютно любі. Просто зараз це все назовні виперло.
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17.08.2024 14:24 Відповісти
******* потрібно було підарів шо переходили кордон! бачу військові навички як зброю відбирати є! хай ******** на фронт уйобки!
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17.08.2024 10:38 Відповісти
Міце для коментарів на тему "Пачіму вмєста міня далжни служить другіє"
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17.08.2024 10:38 Відповісти
"яженєлохкакайто" "янікамінічєвонєдолжен" "налогі платят только лохі" "права-права-права-ко-ко-ко" "пачєму ето я нє могу просто дать взятку даішніку, как раньше, нормально же жилі - а тєпєрь, сволочі такіє взяткі дєрут, что простома рабатягі оні нє по карману. Я тоже хочу просто дать хабаря, но нє могу." "Кто не бєрьот взяткі і нє пйот - сволочь, сам нє живьот і другім нє дайот"
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17.08.2024 10:58 Відповісти
Що це за прикордонник такий, що в нього зброю забрали? Кордон на замку?
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17.08.2024 10:47 Відповісти
Був такий старий анекдот: Чому тебе в прикордонники взяли? - А у мене голова на пеньок схожа (хорошо для маскування)
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17.08.2024 10:50 Відповісти
А мені ось це сподобалося:
"зброю без зарядного пристрою та набоїв" - бластер мабуть
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17.08.2024 10:53 Відповісти
розшифрую - казли укралі магазін патронов, трі! кожаную куртку і три блока сігарєт, два, ой, трідцать!! ну і бабло фальшивоє далі, а я пока щітал, то даже труси укралі, трі!!!11 нєт, а вот за Айфон найду і накажу наводчіка нашего, он гаваріл шо проста давєсті да Тіси, а ані даже как там, патрони укралі, ТРІ!!! трі тисячі, вот!
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17.08.2024 12:23 Відповісти
До калаша стара зарядка від Нокії підходить. )
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17.08.2024 14:26 Відповісти
А що таке "зарядний пристрій"? - Затворна рама?
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17.08.2024 11:13 Відповісти
Скоріш за все магазин
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17.08.2024 11:24 Відповісти
Зарядка для смартфона. НА 25 Вт. З кобелем.
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17.08.2024 12:19 Відповісти
Це фантастика. Мігрантам зброя для переходу геть зайва. Тому це, я би розцінював це як затяжну інсцинуацію порушення
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17.08.2024 11:20 Відповісти
може не сторгувались?? не відкидаєш таку версію?
яка нафіг взагалі зброя їм треба шоб здатись румунам?? максимум в кишені "зарядний пристрій" - це пояснюється так - На нас напал боєвік Зєлєнскава, вах памагітє, я щиро хочу в Іспанію, ой, тоєсть, памагітє, Іслама іради лішают!!1111
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17.08.2024 12:27 Відповісти
Щось попутали. Я теж думаю, що зброя тут нідочого
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17.08.2024 15:39 Відповісти
так я і за що кажу.
за що і написав, погранюги певно не добазарились з мігрантами і були ..... пара фінгалів це теж дуже добра проекція для продвіженія по службі - типу билися з бйовиками, просто програли
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17.08.2024 15:49 Відповісти
Хабарнику не заплатили,ще й зброю забрали .На кому більша провина,на хабарнику чи порушниках кордону???
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17.08.2024 11:28 Відповісти
Думаю, діло було так.
Ці "українці" - це наші румуни з прикордоння. Їхали собі на авто. Ну їздять (і їздили) - туди/сюди. Прикордонники всі в курсі - закривають на це очі (задурно чи ні - не скажу).
А тут знайшовся один (може новенький, може пришелепкуватий) - став на стражі "закону" (якого не існує) - ну надавали потиличників, забрали зброю (щоб часом вслід не стрельнув) та й поїхали. Зброю по частинам порозкидали. Що там румуни типу "знайшли"? - та він сам показав, де автомат викинув.
Просто справа набула розголосу - і румуни мусіли вже "підключитися" (хоча вони теж в курсі).
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17.08.2024 11:30 Відповісти
Я ж і кажу - "нарушитєлі" пароль забули.
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17.08.2024 11:49 Відповісти
Тих, що Тису перепливають-в морську піхоту ,тих що зброю відбирають - в спецназ.
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17.08.2024 12:24 Відповісти
Втікачі!? А звідки втекли?
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17.08.2024 15:19 Відповісти
 
 